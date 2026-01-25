Trung Quốc ra mắt 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công chip dạng sợi dẻo, trong đó mạch tích hợp vào đoạn cáp chỉ dày bằng sợi tóc.

Trong bài viết trên tạp chí Nature hôm 22/1, nhóm nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán của Trung Quốc thông báo đã chế tạo chip dạng sợi hoàn toàn dẻo và mật độ bóng bán dẫn (transistor) không thua kém những chip bán dẫn hiện đại.

Nhóm chuyên gia Trung Quốc gọi đây là "mạch tích hợp trên sợi". Thay vì khắc mạch điện lên những tấm nền cứng như truyền thống, họ chế tạo mạch điện hoàn chỉnh trên tấm nền mềm dẻo, sau đó cuộn nó lại để tạo hình sợi.

Một đoạn chip dạng sợi trong ảnh công bố hôm 22/1. Ảnh: Handout

Dù mỏng, chip vẫn đạt mật độ 100.000 transistor trên mỗi cm, tương đương những dòng chip bán dẫn truyền thống với quy mô rất lớn, nhưng vẫn bảo đảm độ mềm dẻo.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra chip thông thường đều làm từ tấm nền silicon, vốn phẳng và cứng. Chúng dễ hư hỏng nếu bị cong hoặc vặn xoắn, đồng thời không phù hợp với cấy ghép vào mô sống. Nhược điểm này khiến chip truyền thống không thể dùng trong sản xuất vật liệu may mặc và cấy ghép y khoa.

Trong khi đó, chip dạng sợi có khả năng tính toán như chip thông thường, mở đường cho nỗ lực phát triển những trang phục hoạt động giống máy tính hoặc TV, đồng thời có thể cho vào máy giặt.

Điệp Anh (Theo Interesting Engineering)