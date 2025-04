Trung Quốc ra chuẩn GPMI thay thế HDMI

GPMI có thể truyền băng thông tối đa 192 Gb/giây và cung cấp điện năng tối đa 480 W cho thiết bị kết nối thay vì chỉ dữ liệu video như HDMI.

Liên minh công nghiệp video 8K UHD Thâm Quyến, một nhóm gồm hơn 50 công ty Trung Quốc vừa ra mắt chuẩn kết nối có dây mới là General Purpose Media Interface (GPMI) nhằm thay thế cho hai kết nối phổ biến hiện tại là HDMI và DisplayPort.

Chuẩn kết nối HDMI hiện tại. Ảnh: Tom'sHardware

Tiêu chuẩn được phát triển để hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 8K và giảm số lượng cáp cần thiết để truyền dữ liệu, điện năng giữa các thiết bị. Theo HKEPC, cáp GPMI sẽ có hai loại gồm: Type-B với kiểu kết nối độc quyền và Type-C sử dụng thiết kế tương thích với chuẩn USB-C hiện tại.

Do chuẩn 8K có số lượng điểm ảnh gấp bốn lần 4K và 16 lần so với Full HD, GPMI được xây dựng để mang nhiều dữ liệu hơn vượt trội so với chuẩn chung hiện tại. Tiêu chuẩn này cũng được thiết kế để phù hợp với các biến số khác tác động đến băng thông cần thiết như độ sâu màu, tốc độ làm tươi.

Tiêu chuẩn Băng thông Cung cấp điện DisplayPort 2.1 UHBR20 80 Gb/giây Không có GPMI Type-B 192 Gb/giây 480 W GPMI Type-C 96 Gb/giây 240 W HDMI 2.1 FRL 48 Gb/giây Không có HDMI 2.1 TMDS 18 Gb/giây Không có Thunderbolt 4 40 Gb/giây 100 W USB4 40 Gb/giây 240 W

Đầu nối GPMI Type-C có băng thông tối đa 96 Gb/giây và cung cấp công suất 240 W. Con số này cao hơn gấp đôi giới hạn dữ liệu 40 Gb/giây của USB4 và Thunderbolt 4. Tuy nhiên, nó có cùng giới hạn công suất với chuẩn USB Type-C mới nhất sử dụng tiêu chuẩn Dải công suất mở rộng (EPR).

Trong khi đó, GPMI Type-B có các thông số vượt trội bao gồm băng thông tối đa 192 Gb/giây và cung cấp điện năng tối đa 480 W. Tuy con số này chưa đạt đến mức có thể cấp nguồn cho PC chơi game sử dụng card đồ họa RTX 5090 qua màn hình 8K nhưng vẫn là thừa đủ cho nhiều laptop chơi game cao cấp hiện tại. Điều này giúp đơn giản hóa thiết lập bàn làm việc khi chỉ cần một sợi cáp để cung cấp cả nguồn điện và dữ liệu cho laptop.

GPMI vẫn hỗ trợ tiêu chuẩn điều khiển chung như HDMI-CEC, có nghĩa người dùng có thể sử dụng một điều khiển từ xa cho tất cả các thiết bị kết nối qua GPMI.

Tiêu chuẩn truyền video được sử dụng rộng rãi hiện nay có cả cung cấp điện năng là USB Type-C (Alt DP/Alt HDMI) và Thunderbolt. Tuy nhiên, điều này chủ yếu giới hạn ở màn hình, với nhiều TV vẫn sử dụng HDMI. Nếu GPMI trở nên phổ biến, thị trường sẽ sớm có thể sử dụng chỉ một loại cáp để thiết lập TV.

Hoài Anh