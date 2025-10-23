Trung Quốc phát triển turbine nổi 50 MW chống gió bão

Công ty năng lượng thông minh Minh Dương công bố kế hoạch phát triển turbine gió nổi khổng lồ trang bị hai động cơ 25 MW hỗ trợ bởi tháp hình chữ V.

Nền tảng turbine nổi hai đầu OceanX của Minh Dương. Ảnh: Renew Economy

Hôm 21/10, Minh Dương, công ty hàng đầu về công nghệ truyền động bán trực tiếp để sản xuất điện gió ngoài khơi có trụ sở tại Trung Sơn, Quảng Đông, tiết lộ turbine nổi 50 megawatt (MW) sắp tới của họ sẽ có thiết kế hai đầu hình chữ V. Ý tưởng thiết kế turbine gió mới này được phát triển từ nền tảng OceanX trước đó của công ty với cấu hình rotor kép công suất 16,6 MW năm ngoái. Hệ thống sắp tới sẽ kết hợp hai động cơ 25 MW gắn trên một cấu trúc chung, giúp tăng gấp đôi công suất của turbine nổi.

Theo Minh Dương, turbine này sẽ đại diện cho bước tiến lớn của công ty về quy mô và độ phức tạp kỹ thuật. Dự kiến triển khai ở vùng nước sâu, nó sẽ sử dụng hai rotor 290 m, mỗi rotor dài hơn 3 sân bóng đá. Zhang Qiying, chủ tịch kinh doanh quốc tế của Ming Yang, nhấn mạnh công suất của turbine mới sẽ gấp đôi thiết kế lớn nhất hiện nay là 20 megawatt.

Zhang Chuanwei, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty năng lượng thông minh Minh Dương, họ đang lên kế hoạch bắt đầu tiếp thị turbine ngay lập tức và dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2026. Theo Chuanwei, turbine hai đầu mới có chi phí dưới 1.300 USD/kilowatt, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 6.100 USD ở châu Âu và Mỹ hoặc 3.000-4.300 USD ở Trung Quốc. Minh Dương sẽ sản xuất hàng trăm turbine gió 50 MW để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

"Các máy phát điện nổi sẽ được sản xuất tại Quảng Đông với công suất hàng năm là 50 đơn vị từ năm sau, sau đó có thể mở rộng lên 150 đơn vị/năm trong giai đoạn hai", Chuanwei nói.

Mẫu turbine mới nhất Minh Dương dựa trên turbine hai rotor OceanX, có thể tiếp tục phát điện ngay cả trong điều kiện bão cấp 5 với sức gió lên tới 260 km/h. Ngoài ra, tháp hình chữ V và đế nổi hình chữ Y của giàn turbine nổi này được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả ở vùng nước sâu trên 100 m. Mẫu turbine mới cũng sẽ sở hữu những đặc điểm tương tự, chịu được điều kiện bão trong khi sản xuất điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Các kỷ lục về lắp đặt điện gió và điện mặt trời đã đưa nước này hoàn thành sớm 6 năm những mục tiêu năng lượng tái tạo đặt ra cho năm 2030.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Renew Economy)