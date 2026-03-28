Trung Quốc phát triển tàu lặn ngắm cảnh sâu 1.000 m

Trung Quốc phát triển tàu lặn du lịch chở được 4 người với giá phải chăng, dự kiến chế tạo nguyên mẫu và thử nghiệm cuối năm nay.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc (CSSRC) ở Vô Tích, tây bắc Thượng Hải, công bố kế hoạch khai thác thương mại các chuyến du lịch giá cả phải chăng bằng loại tàu ngầm mới, sức chở 4 người, vào năm 2030. "Mọi người có thể xuống đến độ sâu khoảng 1.000 m", Ye Cong, Giám đốc CSSRC, nói với China Daily.

Ye cho biết, trung tâm đã nghiên cứu mẫu tàu mới 4 năm và hoàn thiện thiết kế cấu trúc. Họ dự kiến chế tạo nguyên mẫu cuối năm nay và tiến hành thử nghiệm trên biển, sau đó dựa vào kết quả để cải tiến thiết kế.

Theo Ye, CSSRC đã phát triển thành công các bộ phận quan trọng, bao gồm cửa sổ quan sát lớn, vốn rất khó chế tạo với tàu hoạt động dưới biển sâu. Ông nói thêm: "Mẫu tàu mới sẽ là tài sản quý giá với các hãng du thuyền, công ty du lịch cao cấp và nhà hải dương học. Nó sẽ mang đến cho hành khách trải nghiệm khám phá đại dương khó quên".

Tàu lặn biển sâu có người lái Shenhai Yongshi. Ảnh: VCG

Đây không phải lần đầu tiên CSSRC tham gia du lịch lặn biển. Vài năm trước, trung tâm chế tạo hai tàu lặn du lịch Huandao Jiaolong 1 và 2 để sử dụng tại Tam Á, thành phố nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở tỉnh Hải Nam. Mỗi tàu có hai người điều khiển, chở được 7 hành khách xuống sâu 40 m trong chuyến lặn kéo dài khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị dừng do các quy định quản lý.

Để phục vụ thám hiểm khoa học biển sâu, Trung Quốc có ba tàu lặn chở người Jiaolong, Shenhai Yongshi và Fendouzhe. Theo Ye, năm ngoái, chúng thực hiện hơn 300 chuyến lặn, chiếm hơn 50% tổng số chuyến thám hiểm biển sâu có người lái trên thế giới. Ông cho biết, chúng sẽ thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ dưới nước trong những năm tới.

Theo New Atlas, độ sâu 1.000 m vẫn khá nhỏ so với nơi Titan - tàu lặn thám hiểm xác Titanic của công ty Mỹ OceanGate, phát nổ ba năm trước. Titan đã xuống tới độ sâu gần 4.000 m và chịu áp suất lớn hơn đáng kể. Trung Quốc cũng không phải quốc gia duy nhất nỗ lực thương mại hóa thám hiểm biển sâu. Tại Hà Lan, công ty U-Boat Worx đang phát triển công nghệ giúp việc di chuyển dưới nước trở nên dễ dàng hơn.

Thu Thảo (Theo New Atlas, China Daily)