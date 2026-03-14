Trung Quốc phát triển sợi carbon mỏng bằng 1/10 sợi tóc

Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Quốc gia Trung Quốc (CNBM) chế tạo sợi carbon bền hơn thép nhưng mỏng bằng 1/10 sợi tóc, có thể dùng trong hàng không vũ trụ và nhiều ngành khác.

CNBM giữa tuần này giới thiệu sợi carbon T1200 siêu bền chắc và cho biết vật liệu mới không phải nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm mà đã đạt được công suất sản xuất mỗi năm ở mức trăm tấn. Theo Xinhua, điều này biến T1200 trở thành sợi carbon bền chắc nhất thế giới được sản xuất hàng loạt.

Sợi carbon T1200 có đường kính bằng chưa đến 1/10 sợi tóc, khối lượng riêng bằng khoảng 1/4 thép nhưng độ bền kéo cao hơn thép tới 10 lần. Trung Quốc trước đây đã phát triển sợi carbon từ T300 đến T1100, mỗi cấp thể hiện độ bền chắc tăng dần. Cấp T1200 đánh dấu bước tiến mới nhất trong quá trình phát triển này.

"So với thế hệ trước T1100, T1200 có độ bền kéo tăng hơn 14%. Với đặc tính siêu nhẹ và bền chắc, T1200 có thể giúp giảm trọng lượng hơn 10% cho các thiết bị. Nó có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong những ngành công nghiệp chiến lược mới nổi như hàng không vũ trụ thương mại, kinh tế tầm thấp và robot hình người", Chen Qiufei, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sợi carbon T1200 tại Công ty Sợi Carbon Zhongfu Shenying thuộc CNBM, cho biết.

Ngoài nhẹ và bền, T1200 còn sở hữu nhiều đặc tính nổi bật khác. Do trải qua quá trình carbon hóa ở mức nhiệt gần 2.000 độ C, sợi có tính chất hóa học ổn định và khả năng chống ăn mòn rất tốt. Vật liệu mới cũng có đặc tính chống cháy tốt, mang lại hiệu suất an toàn cao.

Sợi carbon T1200 siêu nhẹ và bền chắc. Ảnh: CMG

Sợi carbon được sử dụng rộng rãi làm vật liệu cấu trúc trong tàu vũ trụ nhờ tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao. Công ty vũ trụ thương mại Trung Quốc Welight Technology đã phát triển tên lửa nhiên liệu lỏng Weiguang-1 với khoảng 90% cấu trúc thân làm từ vật liệu composite sợi carbon, giúp giảm 25-30% trọng lượng so với thiết kế bằng kim loại.

Giảm trọng lượng là một phương pháp quan trọng giúp giảm chi phí phóng trong ngành hàng không vũ trụ thương mại. Điều này đặc biệt quan trọng khi xây dựng những cụm vệ tinh lớn, vốn đòi hỏi nhiều lần phóng.

Thu Thảo (Theo CGTN, Bastille Post)