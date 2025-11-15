Trung Quốc phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1.400 tấn

Trung Quốc tìm thấy mỏ vàng lớn nhất trong hơn 70 năm, với trữ lượng ước tính 1.444 tấn và giá trị hiện tại gần 193 tỷ USD.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 14/11 xác nhận phát hiện mỏ vàng Đại Động Câu ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc đất nước. Địa điểm này chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng vàng với hàm lượng trung bình 0,56 g mỗi tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng. Với mức giá hiện tại, khối lượng vàng trên có giá trị gần 193 tỷ USD.

Dự án thăm dò mỏ vàng Đại Động Câu do Tập đoàn Địa chất và Khai khoáng Liêu Ninh thực hiện, với 1.000 kỹ thuật viên và công nhân tham gia. Quá trình khảo sát diễn ra trong 15 tháng, khoảng thời gian ngắn kỷ lục đối với mỏ vàng có quy mô lớn như vậy.

Điểm khoan thăm dò tại mỏ vàng Đại Động Câu, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 14/11. Ảnh: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc không tiết lộ vị trí chính xác của mỏ vàng mà chỉ xác nhận nó nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh.

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng mới giữa lúc giá vàng thế giới tăng vọt. Giá vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu, căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở những nền kinh tế mới nổi đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ.

Bắc Kinh những năm gần đây đẩy mạnh nỗ lực thăm dò khoáng sản. Nước này hồi năm ngoái phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam và một mỏ khác chứa hơn 40 tấn tại Cam Túc. Trung Quốc đã sản xuất 377,24 tấn vàng trong năm ngoái, tăng 0,56% so với năm trước đó.

Tiêu thụ vàng nội địa Trung Quốc đạt 985,31 tấn vào năm 2024, với nhu cầu về vàng thỏi và tiền xu tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này cho thấy tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc ngày càng quan tâm đến bảo đảm tài sản trong tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn ngày càng phổ biến.

