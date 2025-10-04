Trung Quốc phát cảnh báo cam, hủy loạt chuyến bay trước bão Matmo

Trung Quốc ban hành cảnh báo màu cam, mức thứ hai trong thang 4 cấp, và hủy các chuyến bay ở đảo Hải Nam trước khi bão Matmo đổ bộ.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Matmo duy trì tốc độ gió 118 km/h trong hôm nay, tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và Hải Nam ngày 5/10.

Cơ quan này đã ban hành cảnh báo bão màu cam, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp, vào sáng nay. Nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc được dự báo có gió giật mạnh trong vòng 24 giờ tới. Mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở khu vực ven biển phía tây Quảng Đông, cũng như miền trung và đông đảo Hải Nam. Khu vực đông bắc Hải Nam dự kiến có mưa cực lớn.

Tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, sẽ bị đình chỉ từ 23h hôm nay. Giới chức Hải Khẩu cũng đóng cửa tất cả trường học, công sở và đình chỉ giao thông công cộng từ chiều 4/10 đến ngày 5/10.

Người dân lội qua con đường ngập nước vì bão ở Tam Á, tỉnh Hải Nam hồi tháng 7/2019. Ảnh: China Daily

Sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Quốc gia Trung Quốc ngày 3/10 kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ 4 về lũ lụt và bão, kêu gọi chính quyền Quảng Đông và Hải Nam ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền, đồng thời ứng phó nguy cơ ngập úng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời các chuyên gia khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác, vì bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông và du lịch trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Bão Matmo ngày 3/10 quét qua Philippines và gây ngập lụt, chưa có thông tin về thương vong. Hàng nghìn người dân Philippines đã được sơ tán trước đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão Matmo trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570 km, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 14 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Đến 4h ngày 5/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 130 km. Được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm và không gặp vật cản, bão tăng lên cấp 13, giật cấp 16, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ giảm nhẹ xuống 20-25 km/h.

Bão sau đó đi giữa bán đảo Lôi Châu, vào vịnh Bắc Bộ và giảm cấp do ma sát với địa hình, ít được cung cấp năng lượng từ biển. Đến 4h ngày 6/10, tâm bão trên vùng ven biển đông bắc Quảng Ninh, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Đi sâu vào đất liền biên giới Việt - Trung, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở vùng núi phía Bắc.

Thanh Tâm (Theo China Daily, Reuters, AP)