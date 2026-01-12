Trung Quốc phản đối nước ngoài can thiệp vào Iran

Trung Quốc phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ Iran, sau khi Tổng thống Mỹ dọa mở chiến dịch quân sự tại đây.

"Chúng tôi luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Chúng tôi kêu gọi các bên hành động hơn nữa hướng tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói ngày 12/1, khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa can thiệp quân sự ở Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

Bà Mao nhấn mạnh "chủ quyền và an ninh của tất cả quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ", thêm rằng Trung Quốc phản đối "việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".

Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng chính phủ và người dân Iran sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay, duy trì sự ổn định, trong lúc các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở Tehran ngày 8/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố lãnh đạo Iran đã liên lạc với ông để đàm phán, nhưng khẳng định Washington vẫn để ngỏ phương án quân sự nhằm vào nước này. Theo ông Trump, lãnh đạo Iran đã "mệt mỏi vì bị Mỹ gây sức ép".

Ông Trump nhiều lần đe dọa Iran sẽ chịu đòn trừng phạt rất nặng nề nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng, cho rằng người biểu tình Iran đang đối diện "tình trạng vô cùng nguy hiểm" và Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình tới nay lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran.

Giới chức Iran cáo buộc "đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đã khiến ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính hơn 500 người, gồm người biểu tình và nhân viên an ninh, đã chết trong làn sóng biểu tình hiện nay.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)