Trung Quốc phản đối dùng vũ lực tại Trung Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định vũ lực không phải giải pháp và xung đột vũ trang sẽ chỉ gây thêm những cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông.

"Đó là cuộc chiến không nên xảy ra từ đầu, một cuộc chiến không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai", Ngoại trưởng Vương Nghị hôm nay nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông kêu gọi dừng ngay các hoạt động quân sự và nhấn mạnh cần nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang, tránh để xung đột lan rộng.

"Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cũng như tất cả các quốc gia trong khu vực Vịnh Ba Tư cần được tôn trọng và không được phép xâm phạm", Ngoại trưởng Vương nhấn mạnh. "Sức mạnh không tạo nên lẽ phải. Thường dân không được phép trở thành nạn nhân".

Ông khẳng định "chủ nhân thực sự của khu vực là người dân Trung Đông". "Những vấn đề của Trung Đông cần do các quốc gia trong khu vực tự quyết định. Những âm mưu cách mạng màu hay ý định thay đổi chế độ sẽ không nhận được ủng hộ từ người dân", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 8/3. Ảnh: AFP

Đề cập tới Mỹ, Ngoại trưởng Vương cho biết năm nay là một năm quan trọng đối với mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Ông cho rằng Trung Quốc và Mỹ phải "chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo môi trường phù hợp, kiểm soát các bất đồng hiện có và loại bỏ những can thiệp không cần thiết".

Ông cũng khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc với Nga vẫn "kiên định và không thể lay chuyển trong bối cảnh môi trường quốc tế đầy biến động và phức tạp".

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, kéo theo cuộc chiến thương mại với những màn áp thuế trả đũa lẫn nhau lên hàng hóa hai nước.

Bắc Kinh đã chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran, quốc gia mà họ có quan hệ ngoại giao và thương mại, đồng thời đặc biệt lên án việc hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Vũ Hoàng (Theo AFP, China Daily, Reuters)