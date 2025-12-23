Trung Quốc phản đối các nghị sĩ Nhật Bản thăm đảo Đài Loan

Trung Quốc lên tiếng phản đối sau khi hàng loạt nghị sĩ Nhật Bản thăm đảo Đài Loan, giữa lúc quan hệ Bắc Kinh - Tokyo đang căng thẳng.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới phía Nhật Bản", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết hôm 22/12, đồng thời kêu gọi Nhật Bản "suy nghĩ sâu sắc về sai lầm của mình".

Nghị sĩ Nhật Bản Hagiuda Koichi, quyền Phó tổng thư ký điều hành đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến đảo Đài Loan. Ông Koichi đã hội đàm với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong ngày 22/12.

Theo truyền thông địa phương, tổng cộng khoảng 30 nghị sĩ Nhật Bản sẽ thăm Đài Loan trong giai đoạn từ cuối năm nay đến đầu năm sau.

Phát ngôn viên Lâm Kiếm tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 4/12. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

3 nghị sĩ đảng LDP, gồm cựu bộ trưởng tư pháp Suzuki Keisuke, ông Nagashima Akihisa, cố vấn đặc biệt của cựu thủ tướng Ishiba Shigeru và cựu thứ trưởng tư pháp Kanda Junichi, cũng thăm đảo Đài Loan ngày 22-25/12. Một phái đoàn gồm 5 người do nghị sĩ Takinami Hirofumi, thành viên LDP, dẫn đầu cũng đang thăm hòn đảo trong cùng thời gian.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các nghị sĩ Nhật Bản thăm đảo Đài Loan là "hành động vi phạm nghiêm trọng" nền tảng chính trị củng cố quan hệ song phương. "Điều này đi ngược lại nguyên tắc Một Trung Quốc", ông Lâm nhấn mạnh.

Giới chức Nhật Bản chưa đưa ra bình luận.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Các chuyến thăm của giới nghị sĩ Nhật Bản diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn ở mức cao, sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae tháng trước đưa ra nhận định cho rằng tình huống khẩn cấp tại đảo Đài Loan có thể cấu thành tình trạng đe dọa sống còn đối với Nhật Bản, buộc nước này triển khai quân đội.

Trung Quốc coi bình luận của bà Takaichi là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ và đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Nhật Bản rút lại các phát biểu này, nhưng bà từ chối.

Để đáp trả, Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chỉ trích nhắm vào Nhật Bản, cùng với các khuyến cáo về học tập và du lịch, đồng thời hủy bỏ nhiều chương trình trao đổi. Nước này cũng đình chỉ toàn bộ hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản.

Vũ Hoàng (Theo SCMP, AFP, Reuters)