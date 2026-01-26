Trung Quốc nói thỏa thuận với Canada 'không nhắm vào bên thứ ba'

Trung Quốc cho biết thỏa thuận thương mại với Canada không nhắm vào bên thứ ba, sau khi Mỹ dọa áp thuế nhập khẩu 100% với Ottawa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm nay cho biết Bắc Kinh và Ottawa đang hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới và đã đạt được những thỏa thuận cụ thể nhằm xử lý thỏa đáng các vấn đề kinh tế, thương mại song phương, trên cơ sở bình đẳng, cởi mở, hòa thuận, hợp tác và cùng có lợi.

"Những thỏa thuận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà phục vụ lợi ích chung của nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định cũng như sự phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới", ông Quách nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Theo ông, chủ trương của Trung Quốc là các quốc gia nên xử lý mối quan hệ trên cơ sở hợp tác cùng có lợi thay vì đối đầu và tư duy "kẻ thắng người thua".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bình luận của ông Quách nhằm trả lời câu hỏi về việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa đạt thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump trước đó đưa ra đe dọa tương tự.

"Nếu Carney nghĩ có thể biến Canada thành một 'cảng trung chuyển' để Trung Quốc đưa hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, ông ta đã nhầm to", ông Trump đăng trên mạng xã hội, trong khi ông Bessent cũng tuyên bố "không thể để Canada trở thành cửa ngõ để Trung Quốc đổ hàng hóa giá rẻ vào Mỹ".

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 25/1 cho biết thỏa thuận ông đạt với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi giữa tháng là nhằm khắc phục những khúc mắc giữa hai nước trong vài năm qua.

"Chúng tôi không có ý định theo đuổi thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc hay bất kỳ nền kinh tế phi thị trường nào khác", ông nói, thêm rằng trong thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada với Mỹ và Mexico, các bên cam kết không đàm phán hoặc ký kết hiệp định thương mại tự do với "các nền kinh tế phi thị trường" nếu không thông báo trước.

Năm 2024, Canada tiếp bước Mỹ khi áp thuế 100% đối với xe điện và 25% đối với nhôm thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế nhập khẩu 100% đối với dầu và khô dầu cải, 25% đối với thịt lợn và hải sản của Canada.

Trong chuyến thăm Trung Quốc giữa tháng này, Thủ tướng Carney đi ngược lập trường của Mỹ khi đồng ý cắt giảm mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh hạ thuế các mặt hàng xuất khẩu nói trên của Canada.

Ông Carney cho biết Canada sẽ áp dụng hạn ngạch hàng năm ban đầu là 49.000 xe điện nhập khẩu Trung Quốc với mức thuế 6,1%, và con số này sẽ tăng dần lên khoảng 70.000 trong 5 năm. Ông lưu ý trước năm 2024, Canada không áp đặt hạn ngạch nào đối với xe điện Trung Quốc.

Theo ông, hạn ngạch ban đầu này chỉ tương đương khoảng 3% trong tổng số 1,8 triệu xe được bán ra hàng năm tại Canada, đồng thời nhấn mạnh rằng đổi lại, Trung Quốc dự kiến bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp ôtô Canada trong vòng ba năm tới.

Huyền Lê (Theo AFP, Global Times)