Trung Quốc nới quy định chống dịch với hàng thủy sản Việt Nam

Từ tháng 7, nếu doanh nghiệp xuất thủy sản vào Trung Quốc có hàng bị nhiễm Covid-19 không còn bị đình chỉ nhập khẩu.

Đây là thông báo mới được cơ quan chức năng Trung Quốc gửi thông qua đại sứ quán nước này tại Việt Nam nhằm giúp hoạt động giao thương giữa hai nước dễ dàng hơn.

Xác nhận thông tin trên với VnExpress, nhưng ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản (Nafiqad), cho biết đang đề nghị phía Trung Quốc ra văn bản chính thức thay vì thông báo trên. Theo đó, với những lô hàng bị nhiễm Covid-19, doanh nghiệp sẽ không bị đình chỉ xuất khẩu như trước đây nên hoạt động xuất khẩu không bị ảnh hưởng dây chuyền. Hải quan Trung Quốc sẽ cùng Nafiqad kiểm tra trực tuyến quy trình sản xuất của doanh nghiệp để giám sát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Với việc điều chỉnh quy định trên, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ bớt gặp khó hơn trong xuất khẩu nửa cuối năm", ông Tiệp nói.

Từng bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc 3 tuần, giám đốc doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây, cho rằng đây là tin vui với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang quốc gia này. Hiện, các lô hàng của doanh nghiệp ông đã thông suốt.

"Nước này đang muốn giảm thiệt hại do chính sách "Zero Covid-19" gây ra 2 năm qua. Do đó, các lô hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc đã bớt áp lực hơn", lãnh đạo doanh nghiệp này nói.

Trước đó, hàng chục doanh nghiệp thủy sản Việt, bao gồm cả cá tra và tôm, đều bị tạm ngưng khi có lô hàng kiểm tra dính Covid-19. Trong đó, có doanh nghiệp bị dừng xuất 1-3 tháng do số lượng container nhiễm lớn.

Thống kê của VASEP cho thấy, nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 427,6 triệu USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.

VASEP dự báo, sau khi Trung Quốc xóa bỏ chính sách nêu trên, xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào thị trường này sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm.

Cùng với thủy sản, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc. Trong đó, hoạt động xuất khẩu trái cây qua nước này đã bớt ách tắc hơn.

Mới đây, Trung Quốc cũng đã ký Nghị định thư chấp thuận cho sầu riêng Việt được xuất chính ngạch sang quốc gia này từ tháng 7. Các sản phẩm chanh leo, thanh long của Việt Nam cũng đã ngày càng rộng cửa ở thị trường này.

Thi Hà