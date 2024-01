Trung Quốc nỗ lực lôi kéo khách quốc tế vì du lịch phục hồi yếu

Trung Quốc cố gắng thu hút khách quốc tế bằng các chương trình nới lỏng, miễn thị thực sau khi ngành du lịch phục hồi yếu ớt sau đại dịch.

Trung Quốc miễn thị thực song phương với Thái Lan từ đầu tháng 3 là động thái mới nhất trong nỗ lực của Bắc Kinh hút khách quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói miễn thị thực "phục vụ lợi ích cơ bản của cả hai nước".

Là nền kinh tế lớn thứ hai và diện tích rộng thứ 4 thế giới cùng nền văn hóa, lịch sử phong phú, Trung Quốc trở thành điểm du lịch được đánh giá "vô cùng bổ ích để khám phá". Dù vậy quốc gia này không phải nơi dễ đi du lịch nhất.

Du khách đến chụp ảnh với tuyết tại Cố Cung, Bắc Kinh đợt rét kỷ lục tháng 12/2023. Ảnh: Xin hua

Trước đó, các chính sách thị thực của Trung Quốc với khách quốc tế được đánh giá "như mê cung", các công cụ trực tuyến nổi tiếng như Google Maps không phổ biến. Gần đây nhất, các ứng dụng thanh toán điện tử của nước này nhận được nhiều phàn nàn "không thân thiện với người nước ngoài". Trung Quốc cũng là một trong những nước mở cửa biên giới sau dịch muộn nhất thế giới. Những yếu tố trên góp phần tạo ra rào cản lớn để Trung Quốc hút khách quốc tế.

Sau dịch, quốc gia này đang lên kế hoạch hút lại khách du lịch. Ngoài việc miễn thị thực song phương với Thái Lan, Trung Quốc trước đó cũng nới lỏng chính sách visa cho 6 quốc gia Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Chính sách được áp dụng từ tháng 12/2023, hiệu lực trong một năm.

Tháng 12 có gần 120.000 lượt khách từ sáu quốc gia được miễn thị thực kể trên nhập cảnh, theo Cục Quản lý Nhập cư nước này. Hơn 77% trong số đó đến để tham quan, giải trí, kinh doanh và tăng gần 30% so với tháng 11.

Trung Quốc cũng giúp du khách Mỹ đến thăm dễ dàng hơn bằng cách đơn giản hóa quy trình xin visa. Từ 1/1 công dân Mỹ không cần nộp bằng chứng đã mua vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, hành trình tham quan cũng như thư mời để xin thị thực.

Lý do Trung Quốc tìm cách thu hút nhiều khách quốc tế hơn một phần nhằm thúc đẩy nền kinh tế trì trệ sau dịch. Vào tháng 8/2023, Trung Quốc bỏ yêu cầu khách nhập cảnh phải xét nghiệm Covid-19, miễn lưu dấu vân tay cho du khách từ một số quốc gia.

Hè 2023, WeChat và Alipay, hai ứng dụng thanh toán lớn nhất nước, cuối cùng đã cho phép khách sử dụng thẻ tín dụng của họ thanh toán khi đến Trung Quốc. Du khách nhờ đó có thể đặt taxi, mua vé tàu điện ngầm và thanh toán cho các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng.

Theo đánh giá từ các chuyên gia du lịch, hiệu quả thực sự của các chính sách trên "vẫn còn phải chờ xem" vì khách du lịch đường xa như châu Âu thường có xu hướng lên kế hoạch đi chơi trước 6 tháng. Mùa đông Trung Quốc cũng đặc biệt lạnh, do đó dịp đầu và cuối năm thường không phải mùa cao điểm.

Hiện khách quốc tế đến Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Nửa đầu năm 2023, Cục Quản lý Nhập cư ghi nhận 8,4 triệu lượt khách quốc tế xuất nhập cảnh, bằng gần 30% so với cùng kỳ 2019. Trong quý III năm ngoái, số lượng khách tăng lên 8 triệu lượt nhưng vẫn chỉ bằng 50% so với cùng kỳ trước dịch. Các công ty du lịch Trung Quốc cũng chứng kiến sự sụt giảm "đáng kinh ngạc" lượng khách quốc tế khi chỉ phục vụ tổng cộng hơn 477.000 lượt khách quốc tế, bằng 5,58% so với cùng kỳ 2019 và không công bố số liệu nửa cuối năm ngoái.

Anh Minh (Theo CNN)