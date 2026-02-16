Trung Quốc - Nhật Bản đấu khẩu về cáo buộc 'chủ nghĩa quân phiệt'

Bắc Kinh cáo buộc "các thế lực cực hữu" tại Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, Tokyo bác bỏ và gửi công hàm phản đối.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng người dân Nhật Bản "không nên tiếp tục để chính họ bị thao túng hay lừa dối bởi các thế lực cực hữu, hay bởi những người tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt".

"Tất cả quốc gia yêu chuộng hòa bình cần gửi tới Nhật Bản lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu lựa chọn quay lại con đường này, họ sẽ chỉ tiến gần hơn tới tự hủy diệt", ông Vương nói.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/2 bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng những phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc "không đúng sự thật và vô căn cứ". "Các nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản nhằm ứng phó với môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng, không nhằm vào quốc gia thứ ba cụ thể nào", cơ quan này cho hay.

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ phản đối "những quốc gia trong cộng đồng quốc tế đang nhanh chóng gia tăng năng lực quân sự một cách thiếu minh bạch", nhưng không đề cập nước nào cụ thể. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cũng nêu rõ lập trường của Nhật Bản tại một phiên họp khác của Hội nghị Munich.

Tokyo cho biết đã gửi công hàm "phản đối quyết liệt" tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao.

Quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ và "kiên quyết bảo vệ" lãnh thổ.

Huyền Lê (Theo AFP)