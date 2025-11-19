Trung Quốc 'ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản'

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Trung Quốc sẽ ngừng nhập khẩu hải sản nước này, trong lúc hai bên leo thang căng thẳng vì vấn đề Đài Loan.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 19/11 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Bắc Kinh thông báo với Tokyo rằng họ sẽ ngừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, với lý do đây là động thái cần thiết để giám sát nguồn nước thải đã qua xử lý được xả ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng trong hoàn cảnh hiện nay, "ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, chúng cũng không tìm được thị trường". Bà Mao cũng nhắc lại rằng nếu Thủ tướng Nhật Bản không rút lại phát biểu, Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả "kiên quyết và cứng rắn".

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Trung Quốc năm 2023 từng ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản sau khi Tokyo bắt đầu đợt xả nước thải hạt nhân ra biển đầu tiên. Trung Quốc gần đây mới nhập khẩu hải sản Nhật Bản trở lại.

Năm 2023, lượng hải sản Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục chiếm 15,6% trong 390 tỷ yen (2,5 tỷ USD) tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Nhật Bản sang các thị trường, giảm so với mức 22,5% của năm 2022.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này, nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước tuyên bố trên và triệu đại sứ Nhật Bản để bày tỏ phản đối. Bắc Kinh cũng khuyến cáo người dân tránh tới Nhật Bản, đề nghị sinh viên cân nhắc việc học tại đây, viện dẫn những rủi ro về an toàn.

Lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai hôm 18/11 gặp người đồng cấp Trung Quốc Liu Jinsong tại Bắc Kinh để "xoa dịu căng thẳng".

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, trong cuộc gặp trên, Bắc Kinh một lần nữa bày tỏ sự phản đối quyết liệt với phát ngôn của bà Takaichi, thêm rằng điều này đã gây tổn hại tới nền tảng quan hệ hai nước.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo AFP)