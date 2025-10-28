Trung Quốc ngỏ lời giúp Mỹ trong vụ rơi máy bay ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Mỹ "trên tinh thần nhân đạo" sau hai vụ rơi máy bay liên tiếp ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 27/10 cho biết Bắc Kinh "đã ghi nhận thông tin liên quan" vụ tiêm kích và trực thăng Mỹ rơi trên Biển Đông cuối tuần qua. "Nếu phía Mỹ có yêu cầu, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết dựa trên tinh thần nhân đạo", ông nói.

Quan chức Trung Quốc cũng chỉ trích sự hiện diện thường xuyên của tàu chiến, máy bay Mỹ ở khu vực là "nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề an ninh hàng hải, làm suy yếu hòa bình và ổn định".

Giới chức Mỹ chưa bình luận về những phát biểu này.

Tiêm kích F/A-18F của Phi đoàn 22 cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz ở Thái Bình Dương hồi tháng 3. Ảnh: US Navy

Quân đội Mỹ những năm qua thường xuyên triển khai lực lượng thực hiện hoạt động tuần tra tự do đi lại ở Biển Đông. Các chiến dịch này được coi là phản ứng quyết liệt nhất của Washington theo quy định của luật pháp quốc tế đối với yêu sách phi pháp mà Bắc Kinh đưa ra tại khu vực.

Trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đoàn Trực thăng Tấn công hàng hải số 73 và chiến đấu cơ F/A-18F thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 22, đều thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz, bị rơi chỉ cách nhau nửa tiếng khi làm nhiệm vụ trên Biển Đông chiều 26/10.

5 người trên hai máy bay được giải cứu an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng. USPACFLT không nêu vị trí cụ thể của tàu sân bay USS Nimitz vào thời điểm xảy ra các tai nạn, thêm rằng hai sự việc xảy ra riêng rẽ và đang được điều tra.

Hải quân Mỹ không cho biết liệu họ có kế hoạch trục vớt các máy bay gặp nạn hay không.

Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS

Hải quân Mỹ từng gặp một số sự cố nghiêm trọng tại Biển Đông. Vào tháng 1/2022, một tiêm kích tàng hình F-35C đập mạnh vào sàn đáp tàu sân bay USS Carl Vinson khi hạ cánh rồi lao xuống biển. Mỹ sau đó trục vớt xác chiếc F-35C từ độ sâu gần 3.800 m.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, một trong ba chiếc thuộc lớp Seawolf, loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới, đâm vào núi ngầm không có trên hải đồ khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông hồi tháng 10/2021.

Sự việc khiến 11 thủy thủ bị thương và làm tàu ngầm bị vỡ nát phần mũi, phải nổi lên và mất một tuần di chuyển về căn cứ Guam. Quá trình sửa chữa USS Connecticut dự kiến kéo dài hơn 4 năm, tàu dự kiến trở lại biên chế vào cuối năm 2026.

Thanh Danh (Theo Global Times, Navy Times, Business-Standard)