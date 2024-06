Trung Quốc nêu mục tiêu phát triển 10 năm tới

Giới chức Trung Quốc đặt ra các mục tiêu phát triển cho thập kỷ tới, chủ trương cân bằng giữa các yếu tố kinh tế với xã hội, phát triển với an ninh.

Các mục tiêu phát triển tới năm 2035 trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến phát triển xã hội và xây dựng đất nước, được nêu trong tuyên bố ngày 27/6 sau cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố cũng thông báo đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể lần ba vào ngày 15-18/7 nhằm "xem xét các vấn đề liên quan đến cải cách toàn diện hơn nữa và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc", theo Xinhua.

Trung Quốc đặt ra loạt mục tiêu cần đạt trong 10 năm tới, đóng vai trò then chốt để nước này thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế phát triển khác như Mỹ, đồng thời tìm kiếm chỗ đứng vững chắc hơn trong chuỗi giá trị cao cấp, phục vụ chiến lược trở thành siêu cường kinh tế và công nghệ vào năm 2049.

Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 3/2023. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố, tới năm 2035, Trung Quốc sẽ thiết lập hoàn chỉnh hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn cao, đồng thời cải thiện hơn nữa hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phần lớn đạt được mục tiêu nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia.

Kế hoạch cũng nhằm mục đích cải thiện hệ thống quản trị quốc gia, đồng thời duy trì vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cải cách cần được tiến hành "một cách có hệ thống, toàn diện và đồng bộ".

Trung Quốc xác định các mục tiêu phát triển cần "cân bằng hợp lý" quan hệ giữa kinh tế và xã hội, chính phủ và thị trường, hiệu quả và công bằng, năng động và trật tự, phát triển và an ninh.

Xie Maosong, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa, nhận định kế hoạch cho thấy "nền kinh tế Trung Quốc sẽ do công nghệ thúc đẩy, duy trì khả năng cạnh tranh trên thế giới, có khả năng phục hồi trước các cú sốc bên ngoài, tạo được đủ việc làm để mang lại cho người dân thu nhập ngày càng tăng và mức sống tốt hơn".

Theo Gabriel Wildau, lãnh đạo công ty tư vấn Teneo có trụ sở tại New York, việc Trung Quốc tuyên bố kêu gọi cải thiện cân bằng giữa mục tiêu an ninh và phát triển cho thấy an ninh quốc gia không phải lúc nào cũng được ưu tiên. "Các doanh nhân và nhà đầu tư sẽ phần nào cảm thấy thoải mái hơn với điều này", Wildau nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô bắc Kinh ngày 24/6. Ảnh: Xinhua

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ngày 26/6 thông báo sẽ xây dựng các kế hoạch hành động và phân bổ nguồn lực để đưa nước này thành cường quốc khoa học vào năm 2035.

Thông tin được đưa ra hai ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nhà nghiên cứu đi đầu đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, đạt bước đột phá trong các điểm nghẽn công nghệ. Ông Tập gọi đây là "chiến trường chính" trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường.

"Chúng ta giờ chỉ còn 11 năm để đạt mục tiêu. Chúng ta phải tận dụng từng ngày, làm việc chăm chỉ và từng bước biến mục tiêu chiến lược này thành hiện thực bằng quyết tâm vững chắc cùng ý chí bền bỉ", ông Tập nói.

Nguyễn Tiến (Theo Xinhua, AFP)