Trung Quốc nêu lý do Bộ trưởng Quốc phòng không dự Đối thoại Shangri-La

Trung Quốc nói từng cử phái đoàn ở nhiều cấp độ tới tham dự Đối thoại Shangri-La và việc Bộ trưởng Quốc phòng không tham dự là bình thường.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương hôm 29/5 cho biết theo lời mời của Singapore, phái đoàn từ Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 diễn ra ngày 30/5-1/6. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự.

Một phóng viên đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc cử phái đoàn Đại học Quốc phòng thay vì quan chức cấp cao hơn tới dự sự kiện năm nay.

Ông Trương đáp lại rằng Trung Quốc luôn tham gia các cuộc đối thoại quốc tế mang tính xây dựng để giải thích tầm nhìn của Bắc Kinh, tăng cường tiếp xúc, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác với các bên, góp phần xây dựng cộng đồng chung tương lai cho nhân loại. Đoàn đại biểu thuộc Đại học Quốc phòng sẽ tham gia các cuộc trao đổi sâu rộng tại sự kiện để thúc đẩy hiểu biết chung về an ninh và ổn định khu vực.

Bên ngoài khách sạn Shangri-La ở Singapore, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 ngày 30/5-1/6. Ảnh: VCG

Global Times dẫn lời một chuyên gia quân sự nói rằng trong nhiều năm qua, quân đội Trung Quốc đã tham gia nhiều cuộc đối thoại quốc tế và khu vực. Thành viên phái đoàn được lựa chọn dựa trên yêu cầu của hoạt động và dù cấp bậc, chức danh ra sao, tất cả họ đều đại diện cho quân đội Trung Quốc trong việc truyền đạt tầm nhìn về tương lai chung và sáng kiến toàn cầu của Bắc Kinh, cũng như các chính sách đối ngoại, quốc phòng và lợi ích cốt lõi của nước này.

Zhou Bo, thành viên cấp cao Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa và thường xuyên tham dự Đối thoại Shangri-La, cũng cho biết Trung Quốc từng cử đại diện ở nhiều cấp bậc tới Đối thoại Shangri-La.

Đối thoại Shangri-La, do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London tổ chức, là diễn đàn thường niên quy tụ các bộ trưởng và quan chức quốc phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thảo luận về thách thức và an ninh trong khu vực. Sự kiện năm nay với sự tham dự của 47 quốc gia, trong đó có 40 phái đoàn cấp bộ trưởng, tập trung thảo luận về lo ngại an ninh từ cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại khu vực, tác động toàn cầu từ cuộc chiến tại Ukraine và các lo ngại an ninh mới nổi ở châu Á.

Trung Quốc đã cử các phó tổng tham mưu trưởng PLA tham dự Đối thoại Shangri-La từ năm 2007 đến năm 2010 và từ 2013 đến năm 2016. Vào các năm 2012, 2017 và 2018, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc là phó chủ tịch Viện Khoa học Quân sự PLA.

Kể từ năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La 5 lần, gồm 2011, 2019, 2022, 2023 và 2024 (sự kiện năm 2020 và 2021 bị hủy do Covid).

Huyền Lê (Theo Global Times, Straits Times)