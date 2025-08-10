Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa vì lũ quét ở tỉnh đông bắc

Trung Quốc nâng mức ứng phó thảm họa địa chất ở tỉnh Cam Túc lên cấp độ II, sau trận lũ quét khiến ít nhất 13 người chết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc ngày 9/8 nâng mức ứng phó thảm họa địa chất tại tỉnh Cam Túc từ cấp IV lên cấp II, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp độ, sau khi mưa lớn kéo dài ngày 7-8/8 gây ra lũ quét nghiêm trọng khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích.

Huyện Du Trung của Cam Túc là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, với lượng mưa tại một số khu vực ở mức 220 mm, dẫn đến tình trạng sạt lở phá hủy nhà cửa và làm hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng. Gần 10.000 người đã được sơ tán đến khách sạn, trường học và cơ sở lánh nạn tại khu vực.

"Đá to như giường ngủ ập xuống từ trên núi. Tôi thức trắng đêm, không dám nhắm mắt vì sợ", Hao Xiuying, 84 tuổi, nhớ lại.

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, sáng 10/8. Ảnh: AFP

Tính đến trưa 10/8, tỉnh Cam Túc đã triển khai hơn 700 nhân viên cứu hộ, 200 phương tiện và máy móc cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ở huyện Du Trung. Nhiều tuyến đường đã được thông xe và lưới điện được khôi phục cho người dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/8 chỉ đạo các cơ quan chính phủ "dốc toàn lực" tìm kiếm người mất tích, giải cứu những khu vực bị cô lập và ổn định đời sống cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trương Quốc Thanh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo, yêu cầu dồn toàn lực tìm kiếm người mất tích và khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ còn tiềm ẩn trong đợt thiên tai. Ông nhấn mạnh phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người sơ tán, chăm sóc y tế cho người bị thương và đẩy nhanh sửa chữa hạ tầng giao thông, viễn thông và điện lực.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp IV đối với nhiều địa phương khác do dự báo mưa lớn sẽ ảnh hưởng trên diện rộng ngày 9-11/8, đặc biệt ở Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, An Huy và Cam Túc.

Cơ quan này kêu gọi các địa phương tăng cường giám sát lượng mưa, mực nước sông, cảnh báo kịp thời và sơ tán sớm cư dân vùng nguy hiểm.

Thanh Danh (Theo Xinhua, Reuters)