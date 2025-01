Trung Quốc muốn cắm cờ tung bay trên Mặt Trăng

Trung Quốc sẽ phóng tàu Hằng Nga 7 khoảng năm 2026 và cắm lá cờ tung bay trên Mặt Trăng nhờ sự tương tác của các trường điện từ.

Mô phỏng nhiệm vụ Hằng Nga 7 của Trung Quốc trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: CNSA/CCTV

Trong nhiệm vụ thám hiểm Hằng Nga 7 của Trung Quốc, các nhà khoa học nghiên cứu phát triển một lá cờ đặc biệt có thể bay phấp phới trong khí quyển mỏng và loãng của Mặt Trăng.

"Môi trường Mặt Trăng là chân không, thiếu không khí, do đó rất khó để lá cờ tung bay trong gió như ở Trái Đất", Zhang Tianzhu, phó viện trưởng viện công nghệ tương lai thuộc Phòng thí nghiệm Thám hiểm Không gian Sâu (DSEL), cho biết. Phòng thí nghiệm này do Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đồng sáng lập, bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2022. Trụ sở chính của DSEL đặt tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, và có một chi nhánh ở Bắc Kinh.

Zhang cho biết, giải pháp làm lá cờ tung bay sẽ dựa trên việc sắp xếp các dây vòng kín trên bề mặt lá cờ nối với dòng điện hai chiều dương và âm. Điều này sẽ giúp lá cờ bay phấp phới thông qua sự tương tác giữa các trường điện từ.

Trung Quốc dự định phóng tàu đổ bộ Hằng Nga 7 để tìm dấu vết băng nước tại cực nam Mặt Trăng vào khoảng năm 2026. Nếu thành công, đây sẽ là lá cờ đầu tiên thực sự tung bay trên bề mặt Mặt Trăng.

"Hiện tại, để hoàn thành việc phát triển tải trọng thử nghiệm khoa học vào tháng 2, chúng tôi được đốc thúc và chia thành nhiều nhóm khác nhau để đưa nhiệm vụ tiến triển", Zhang nói.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang xúc tiến nhiệm vụ tàu đổ bộ Mặt Trăng tiếp theo, Hằng Nga 8, và Trạm nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS), tiền đồn mà Trung Quốc dự định xây gần cực nam Mặt Trăng cùng Nga và một số đối tác khác. ILRS dự kiến được xây vào khoảng năm 2035. "Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một cơ sở thử nghiệm khoa học toàn diện, bền vững và có thể tăng quy mô tại bề mặt Mặt Trăng cũng như trên quỹ đạo Mặt Trăng, có khả năng vận hành tự động dài hạn và vận hành với sự tham gia ngắn hạn của con người", Zhang chia sẻ.

Thu Thảo (Theo Space)