Trung Quốc mua thêm vàng dự trữ tháng thứ 15 liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa có tháng thứ 15 liên tiếp mua vàng dự trữ, đưa tổng lượng nắm giữ lên hơn 2.300 tấn bất chấp giá thế giới biến động mạnh.

Ngày 7/2, PBOC công bố số liệu cho thấy dự trữ vàng của nước này cuối tháng 1 là 74,19 triệu ounce (hơn 2.300 tấn). Con số này tăng so với mức 74,15 triệu ounce tháng 12/2025.

Số vàng nền kinh tế thứ hai thế giới đang sở hữu trị giá gần 369,6 tỷ USD, tăng hơn 50 tỷ USD so với tháng 12/2025. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp PBOC mua vàng. Trước đó, nhà băng từng có giai đoạn tạm dừng mua kim loại quý trong 6 tháng, và bổ sung trở lại từ tháng 11/2024.

Vàng miếng loại 50 gram được bày bán tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Vàng được coi là công cụ phòng trừ rủi ro trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Cuối tháng trước, làn sóng mua khiến kim loại quý có thời điểm kéo giá lên kỷ lục gần 5.600 USD một ounce.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Kevin Warsh là ứng cử viên chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) nhiệm kỳ tới. Đầu tuần trước, giá có thời điểm xuống 4.403 USD một ounce. Hiện tại, giá vàng dao động quanh 5.000 USD.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết nhu cầu tiêu thụ vàng của nước này đã giảm năm thứ 2 liên tiếp, với 3,75%, xuống 950 tấn trong năm 2025. Dù vậy, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu - đại diện cho lực mua trú ẩn - tiếp tục tăng 35,1%. Nhóm sản phẩm này chiếm hơn nửa lượng vàng tiêu thụ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Vài năm qua, lực mua của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn là bệ đỡ vững chắc cho thị trường vàng. Giới chức tìm cách đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Năm 2025, Goldman Sachs cho biết số vàng các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào tăng hơn gấp 5 lần kể từ năm 2022, sau khi Mỹ và phương Tây đóng băng khối dự trữ ở nước ngoài của Nga. Ngân hàng này cho rằng đây là "một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong quản lý dự trữ ngoại hối và khó có khả năng đảo ngược về ngắn hạn".

Năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 860 tấn kim loại quý, theo Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC). Dù con số này thấp hơn mức 1.000 tấn đạt được 3 năm liên tiếp trước đó, nhu cầu của nhóm này được dự báo tiếp tục tăng, củng cố vai trò của vàng trong kho dự trữ các quốc gia.

Hà Thu (theo Reuters, WGC)