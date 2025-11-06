Trung Quốc mua lô lúa mỳ Mỹ đầu tiên sau một năm

Trung Quốc đã đặt mua 2 lô lúa mỳ của Mỹ sau cuộc họp tuần trước của lãnh đạo hai nước, theo nguồn tin của Reuters.

Hai lô hàng có tổng khối lượng 120.000 tấn, giao tháng 12. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc mua lại sản phẩm này kể từ tháng 10 năm ngoái, cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang hạ nhiệt.

"Hành động này thể hiện cam kết mua ngũ cốc Mỹ, vì sản phẩm này không phải là loại rẻ nhất trên thị trường. Động thái này mang tính chính trị nhiều hơn", một thương nhân Singapore cho biết.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 1,9 triệu tấn lúa mỳ Mỹ, chiếm 17% tổng nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên năm nay, họ giảm mua do vụ mùa trong nước dồi dào. Nhập khẩu 9 tháng đầu năm giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lúa mỳ đang được thu hoạch tại Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Reuters

Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất cho nông sản Mỹ. Mặt hàng này được họ tận dụng làm đòn bẩy trong căng thẳng thương mại với Mỹ. Sau nhiều vòng áp thuế trả đũa lẫn nhau đầu năm nay, Bắc Kinh gần như không mua nông sản từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, như lúa mỳ và đậu nành. Thay vào đó, họ chuyển sang nguồn cung từ Nam Mỹ.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Trong đó, hai bên thống nhất nhiều vấn đề, từ giảm thuế nhập khẩu, tăng mua nông sản đến giảm kiểm soát xuất khẩu các công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Tuần trước, Tập đoàn thực phẩm quốc doanh Trung Quốc COFCO mua 3 lô đậu nành Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng nước này mua đậu nành Mỹ.

Một lô hàng cao lương của Mỹ cũng đã cập cảng Trung Quốc sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, theo Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm Sinh học Mỹ Mark Wilson. Năm ngoái, Mỹ bán 5,7 triệu tấn cao lương sang Trung Quốc, tương đương 66% cao lương xuất khẩu của nước này.

Giới chức Trung Quốc hôm 5/11 còn thông báo gia hạn việc hoãn áp thuế 24% trả đũa Mỹ thêm một năm. Thuế nhập khẩu lên tới 15% Trung Quốc áp với một số nông sản Mỹ cũng sẽ được gỡ bỏ kể từ ngày 10/11.

Hà Thu (theo Reuters)