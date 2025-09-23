Trung Quốc mua đậu tương Argentina thay hàng Mỹ

Reuters trích lời các nhà buôn cho biết Trung Quốc vừa đặt mua ít nhất 10 lô đậu tương Argentina sau khi nước này bỏ thuế xuất khẩu.

Động thái của Argentina giúp đậu tương nước này cạnh tranh hơn, khiến các nhà buôn tranh thủ mua hàng tích trữ cho quý IV tại Trung Quốc. Trước đây, hàng Mỹ chiếm ưu thế trong giai đoạn này, nhưng hiện bị tác động bởi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Các lô hàng với khối lượng 65.000 tấn một chuyến dự kiến giao tháng 11. Giá bán cao hơn 2,15-2,30 USD mỗi giạ (1 giạ đậu tương khoảng hơn 27 kg) so với hợp đồng tương lai trên sàn Chicago.

Các lô hàng này là đòn giáng mới với nông dân Mỹ. Năm nay, họ đã mất hàng tỷ USD doanh thu bán đậu tương sang thị trường Trung Quốc, khi cuộc đàm phán thương mại bế tắc làm đóng băng xuất khẩu. Các nhà cung cấp khác tại Nam Mỹ, dẫn đầu là Brazil, vì thế đã nhanh chóng lấp chỗ trống.

"Những thỏa thuận trên được thực hiện đêm qua, sau khi Argentina bỏ thuế xuất khẩu. Rõ ràng là Trung Quốc không cần đậu tương Mỹ", một nhà buôn cho biết trên Reuters hôm 23/9.

Đậu tương được đưa lên xe tải ở ngoại ô Buenos Aires (Argentina). Ảnh: Reuters

Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, từ sau vụ thu hoạch mùa thu, họ vẫn chưa mua bất kỳ lô đậu tương nào từ Mỹ, giới thương nhân cho biết.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm. Tuy nhiên, không bên nào đưa ra thêm thông tin về nông nghiệp. Điều này càng làm tăng áp lực với giá đậu tương trên sàn Chicago, vốn đang ở mức thấp nhất gần 5 năm.

Đầu tháng này, Bắc Kinh đã gần hoàn tất việc mua đậu tương giao tháng 10 và đặt mua khoảng 15% cho nhu cầu tháng 11, tất cả đều từ Nam Mỹ. Vào thời điểm này những năm trước, các thương nhân cho biết Trung Quốc thường đã mua 12-13 triệu tấn từ Mỹ, giao tháng 9-11.

Dù vậy, Chính phủ Argentina cho biết việc bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc chỉ kéo dài đến hết tháng 10, hoặc đến khi giá trị xuất khẩu được khai báo đạt 7 tỷ USD. Trước đây, họ áp thuế xuất khẩu 26% với đậu tương.

"Trong thời gian tới, các yếu tố then chốt cần theo dõi là số lượng đậu tương Argentina thực tế được mua và cập cảng, cùng kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trump, tác động của diễn biến này đến nhập khẩu đậu tương trong quý IV và đầu năm sau", Wan Chengzhi - nhà phân tích tại Capital Jingdu Futures kết luận.

Hà Thu (theo Reuters)