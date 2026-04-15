Trung Quốc mở cửa thị trường với chanh, bưởi Việt

Nghị định thư cho phép xuất khẩu chanh và bưởi sang Trung Quốc được ký sáng 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Văn bản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ký, quy định các yêu cầu kiểm dịch thực vật với hai mặt hàng bưởi và chanh. Đây là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019, trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản theo hướng chính ngạch, minh bạch và tiêu chuẩn hóa.

Theo thỏa thuận, bưởi và chanh xuất khẩu phải đến từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã đăng ký, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu kiểm soát dịch hại. Quy trình sản xuất, thu hoạch và đóng gói phải đảm bảo phân loại, làm sạch, loại bỏ quả hư hỏng và tạp chất trước khi xuất khẩu.

Việt Nam hiện có lợi thế lớn với hai mặt hàng này, đặc biệt là bưởi với diện tích khoảng 106.000 ha. Những năm gần đây, sản xuất tiếp tục mở rộng, chất lượng được cải thiện, phù hợp nhu cầu thị trường.

Bưởi da xanh tại nhà xưởng ở Bến Tre cũ (nay Vĩnh Long). Ảnh: Thi Hà

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái cây lớn, nhu cầu ổn định. Sau nhiều mặt hàng đã xuất khẩu chính ngạch thành công, bưởi và chanh được kỳ vọng sớm mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung và chất lượng.

Việc ký Nghị định thư không chỉ mở thêm đầu ra cho nông sản mà còn tạo áp lực nâng chuẩn sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, hướng tới xuất khẩu bền vững.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với địa phương cùng doanh nghiệp triển khai quy định, hoàn thiện vùng trồng và cơ sở đóng gói, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phía Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết việc mở cửa thị trường Trung Quốc giúp nâng vị thế bưởi Việt, đồng thời đưa thị trường này trở thành điểm đến thứ 5 của mặt hàng. Năm 2025, xuất khẩu bưởi đạt khoảng 70 triệu USD và được kỳ vọng tiếp tục tăng khi mở rộng thêm thị trường lớn.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Riêng thị trường Trung Quốc mang về khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm hơn 64% tổng giá trị xuất khẩu và trở thành động lực quyết định cho tăng trưởng chung của toàn ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc ngày 14-17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Đây là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới.

Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của nước này trên thế giới theo tiêu chí quốc gia.

Thi Hà