Trung Quốc miễn thuế cho 53 quốc gia châu Phi

Từ 1/5, Trung Quốc xóa bỏ thuế quan với tất cả quốc gia châu Phi, trừ một nước đang duy trì quan hệ với Đài Loan, theo tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo hãng tin AFP, ngày 14/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ áp mức thuế suất 0% cho toàn bộ 53 quốc gia châu Phi, ngoại trừ Eswatini - nước vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Ông Tập Cận Bình cho rằng chính sách miễn thuế này "chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi". Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Phi đang nhóm họp tại Ethiopia để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên minh châu Phi.

Trung Quốc đã áp dụng chính sách thuế suất 0% với hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi. Năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ mở rộng chính sách sang toàn bộ đối tác ngoại giao của họ trên lục địa này.

Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi và là nhà tài trợ chủ chốt cho nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn trong khu vực thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Nhiều quốc gia châu Phi đang nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại bằng cách tìm tới Trung Quốc và các quốc gia khác, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp các mức thuế quan cao trên toàn cầu vào năm ngoái.

Phương Dung (Theo AFP)