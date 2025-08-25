Thụy ĐiểnTruls Moregardh (Thụy Điển) trở thành tay vợt đầu tiên không phải người Trung Quốc, vô địch một giải Grand Smash bóng bàn, sau khi thắng Lin Shidong 4-3 ở chung kết.

Europe Smash diễn ra từ 14/8 đến 24/8 tại thành phố Malmo, Thụy Điển, có tổng tiền thưởng khoảng 1,55 triệu USD. Giải đấu được xem là "Grand Slam của bóng bàn", nằm trong sự thống trị tuyệt đối của Trung Quốc ở các nội dung đơn trong 7 kỳ trước đó. Nhưng khi giải lần đầu diễn ra tại châu Âu, tay vợt chủ nhà 23 tuổi Truls Moregardh lập kỳ tích.

Moregardh là hạt giống số sáu, vào chung kết sau khi thắng Eduard Ionescu 3-1, Sora Matsushima 3-2, Cho Dae-seong 3-0, An Jae-hyun 4-2 và Benedikt Duda 4-0.

Truls Moregardh mừng chiến thắng trước Lin Shidong ở chung kết giải bóng bàn Europe Smash, tại thành phố Malmo, Thụy Điển tối 24/8/2025. Ảnh: WTT

Ở nhánh còn lại, tay vợt số một thế giới Lin Shidong (Lâm Thi Đống) dễ dàng vào chung kết sau các trận thắng Nicholas Lum, Omar Assar cùng 3-0, Ricardo Walther 3-1, Dang Qiu 4-0 và Simon Gauzy 4-3.

Trận chung kết giữa Moregardh và Lin diễn ra tối 24/8, với cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tay vợt chủ nhà thắng 11-8 ở hiệp đầu, nhưng Lin gỡ hòa với tỷ số tương tự ở hiệp hai. Trong hai hiệp tiếp theo, Moregardh lần lượt thắng 12-10, 11-8. Hạt giống số một không buông xuôi, khi thắng hiệp năm và sáu với tỷ số 11-4 và 13-11.

Khi tỷ số là 9-9 ở hiệp cuối, Moregardh vượt lên dẫn trước nhờ cú thuận tay về sát mép trái bàn, khiến đối thủ với không tới bóng. Sau đó, tay vợt Thụy Điển giao bóng, và tấn công liên tiếp ở điểm quyết định. Lin bị đẩy ra cách bàn vài mét, nhưng vẫn trả bóng cầu âu xuống trúng bàn. Phải đến pha dứt điểm thứ tám liên tiếp, Moregardh mới khiến Lin trả bóng ra ngoài.

Trung Quốc mất thế thống trị ở Grand Slam bóng bàn Diễn biến chính trận chung kết giữa Moregardh và Lin.

Chung cuộc, Moregardh thắng Lin 4-3, để làm nên lịch sử bóng bàn. Tay vợt 23 tuổi tỏ vẻ ngỡ ngàng, giơ hai tay lên đầu như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Moregardh, 23 tuổi, từng giành hai HC bạc Olympic Paris 2024, nội dung đơn nam và đồng đội. Anh chưa từng vô địch một giải nào tầm cỡ thế giới, cho đến trận đấu với Lin tối 24/8.

Trong bảy kỳ Grand Smash trước đây, 14 nhà vô địch các nội dung đơn đều là người Trung Quốc. Trong đó ở nội dung đơn nam, Lin đăng quang hai lần, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) ba lần. Tại Europe Smash, Wang vắng mặt vì phải dự một kỳ thi Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt nữ số một thế giới Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) tiếp tục thống trị, sau khi thắng đồng hương Wang Manyu (Vương Mạn Dục) 4-2 ở chung kết. Đây là chức vô địch Grand Smash thứ tư trong sự nghiệp của Sun.

Xuân Bình