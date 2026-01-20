Trung Quốc lo ngại 'thế giới trở lại với luật rừng'

Phó thủ tướng Trung Quốc nêu lo ngại các hành động đơn phương về thương mại từ "một số nước" đang khiến thế giới bất ổn hơn.

"Một số ít quốc gia không nên có đặc quyền dựa trên lợi ích riêng và thế giới không thể trở lại luật rừng, nơi kẻ yếu trở thành con mồi của kẻ mạnh", Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20/1 phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Ông Hà nhấn mạnh rằng "mọi quốc gia đều có quyền bảo vệ lợi ích chính đáng". Đại diện Trung Quốc chỉ trích các hành động đơn phương và thỏa thuận thương mại của "một số nước" đang vi phạm quy tắc trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dường như ám chỉ chính sách thuế quan quyết liệt thời gian qua từ Washington.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20/1 phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Phó thủ tướng Trung Quốc cho rằng hệ thống thương mại đa phương hiện nay đang đối mặt những thách thức nghiêm trọng chưa từng có. Ông kêu gọi các nước kiên định bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy một trật tự kinh tế, thương mại quốc tế "công bằng và bình đẳng hơn".

Ông Hà cũng tìm cách trấn an lo ngại từ các nước về làn sóng hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh không bao giờ cố tình theo đuổi thặng dư thương mại và sẵn sàng trở thành "thị trường của thế giới".

Ông tuyên bố Trung Quốc muốn tận dụng lợi thế thị trường siêu lớn của mình và mở rộng nhập khẩu mạnh mẽ hơn. Giới lãnh đạo Trung Quốc muốn củng cố tiêu dùng nội địa bằng cách tăng thu nhập và nhu cầu trong nước, biến tiêu dùng thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

"Chúng tôi không chỉ sẵn sàng là 'công xưởng của thế giới', mà còn khao khát trở thành thị trường của thế giới", ông nói.

Về quan hệ kinh tế Mỹ - Trung, ông Hà nhắc lại lập trường Trung Quốc là "đối tác thương mại chứ không phải đối thủ". Ông ám chỉ việc Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu mặt hàng công nghệ sang Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh thường muốn mua hàng hóa nước ngoài "nhưng họ không muốn bán".

Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.200 tỷ USD năm ngoái, giúp nước này vượt qua nhiều thách thức kinh tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điều này cũng làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa công suất của chính Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phản ứng bảo hộ từ những nước đang muốn cải thiện năng lực sản xuất.

Ông Hà dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc dự WEF tuần này, nơi có khoảng 2.900 đại biểu gồm nhiều lãnh đạo các nền kinh tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)