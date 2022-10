Trung Quốc lên tiếng về chiến lược an ninh quốc gia Mỹ

Bắc Kinh nói Washington mang tư duy thời Chiến tranh Lạnh và không mang tính xây dựng khi bình luận về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.

"Quan điểm bên được bên mất trong thời Chiến tranh Lạnh, kích động xung đột địa chính trị và cạnh tranh cường quốc là điều không phù hợp cũng như không mang tính xây dựng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 13/10.

Bà Mao cho rằng với tư cách những nước lớn, Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về cơ bản tiếp tục giữ quan điểm từ thời người tiền nhiệm Donald Trump, với mục tiêu "hạn chế ảnh hưởng Trung Quốc và thêm khiêu khích về vấn đề Đài Loan".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ngày 7/9. Ảnh: Global Times.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden hôm 12/10 công bố chiến lược an ninh quốc gia, chủ yếu nhắm tới Nga và Trung Quốc. Trong tài liệu dài 48 trang, Mỹ coi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh duy nhất vừa có ý định định hình lại trật tự quốc tế, vừa ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm vậy".

Để ứng phó điều này, Washington cho biết sẽ giúp đỡ các quốc gia mà không cần "có đi có lại", duy trì hòa bình tại eo biển Đài Loan, điều chỉnh cách tiếp cận ngoại giao với Trung Quốc và làm việc với Trung Quốc trong các lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Tài liệu khẳng định Mỹ cam kết thực hiện chính sách Một Trung Quốc nhưng sẽ hỗ trợ đảo Đài Loan phòng vệ.

Chính quyền Mỹ cũng xác định các yếu tố khác cần đương đầu trong vấn đề an ninh quốc gia như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, mất đảm bảo an ninh lương thực, khủng bố, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chiến lược an ninh quốc gia được đưa ra lần đầu dưới thời tổng thống Ronald Reagan năm 1987. Đây là tài liệu do nhánh hành pháp của chính quyền Mỹ chuẩn bị định kỳ, liệt kê các mối quan ngại về an ninh quốc gia và cách chính quyền lên kế hoạch giải quyết chúng.

Ngọc Ánh (Theo Global Times)