Trung Quốc lập ủy ban ổn định tài chính cho doanh nghiệp bất động sản

Trung Quốc vừa lập một ủy ban tài chính mới nhằm giảm thiểu rủi ro tại các lĩnh vực, tổ chức trọng điểm, trong đó có bất động sản.

Uỷ ban này do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thành lập, theo SCMP. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về tổ chức mới này không được công bố.

Ủy ban tài chính mới nhằm giảm thiểu các rủi ro nợ của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Nó hình thành sau khi Yin Zhongli - cố vấn của Quốc vụ viện đề xuất Bắc Kinh cần bơm 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương ứng 139 tỷ USD) vào lĩnh vực bất động sản. Theo ông, động thái này sẽ giúp ổn định bảng cân đối tài chính của các chủ đầu tư địa ốc.

Đề xuất của Yin Zhongli đến trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục chật vật với cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài 4 năm do Tập đoàn Evergrande vỡ nợ vào giữa năm 2021. Yin cũng là chuyên gia tài chính bất động sản cấp cao tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc. Ông cảnh báo các nhà phát triển bất động sản vẫn đang bị đè nặng bởi nợ nần, dù doanh số bán gần đây tăng lên. Yin cũng cho rằng Chính phủ nên có hành động mạnh mẽ hơn để giúp các chủ đầu tư thanh lý tài sản của họ.

"Do các công ty này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dòng tiền lớn, tôi đề xuất thành lập một cơ quan chuyên trách do Nhà nước hậu thuẫn để cung cấp vốn cho các nhà phát triển bất động sản đáp ứng các tiêu chí nhất định", chuyên gia này viết trên một tạp chí vào tháng 7.

Theo ông, Bộ Tài chính nên tài trợ vốn bằng cách phát hành trái phiếu đặc biệt, với đề xuất thành lập một quỹ tín thác ổn định bất động sản trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ cho các doanh nghiệp địa ốc đủ điều kiện. Ông cũng gợi ý số tiền này nên được chuyển cho một số hoặc toàn bộ 30 công ty bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Chính phủ có thể mua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi từ các doanh nghiệp này với thời hạn 5 năm trở lên.

Sau khi Evergrande sụp đổ năm 2021, thị trường bất động sản lún vào cuộc khủng hoảng kéo dài, kéo theo sự sụt giảm về xây dựng, doanh số và giá nhà ở. Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp để cứu thị trường, trong đó có nỗ lực phối hợp hoàn thiện các căn nhà dang dở, hỗ trợ thanh khoản, nới lỏng các quy định hạn chế mua nhà để thúc nhằm thúc đẩy doanh số.

Ngành bất động sản vẫn là một rủi ro tài chính lớn với Trung Quốc khi mức dư nợ chiếm tỷ trọng cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu với khoản vay nhà đất tại các nhà băng lớn của nước này tính đến cuối năm ngoái gần như không thay đổi so với 2023.

Tỷ lệ nợ xấu bất động sản tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là 5,4%, Ngân hàng thương mại Trung Quốc 4,94%, Ngân hàng Giao thông 4,85%. Trong khi đó, theo Cục Quản lý Tài chính quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ nợ xấu bình quân của toàn ngành ngân hàng vào tháng 3 là 1,51%.

