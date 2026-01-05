Trung Quốc lập kỷ lục quốc gia về số lần phóng vũ trụ

Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), nước này lập kỷ lục mới với tổng cộng 92 vụ phóng không gian trong năm 2025.

Cột mốc mới được xác nhận trong bối cảnh Trung Quốc đạt nhiều đột phá về du hành vũ trụ có phi hành đoàn và thám hiểm không gian sâu. Kỷ lục trước đó về số lần phóng trong một năm của Trung Quốc là 68, thiết lập vào năm 2024.

Tên lửa đẩy Trường Chinh cất cánh từ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 26/12/2025. Ảnh: VCG

Chuyên gia Zhu Haiyang tại Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết, hơn 300 vệ tinh đã bay lên quỹ đạo thành công trong năm 2025, đánh dấu bước tiến lớn về tần suất phóng và triển khai thiết bị ngoài không gian.

Nước này cũng thực hiện thành công vụ phóng khẩn cấp đầu tiên nhằm xử lý sự cố bất ngờ xảy ra trên quỹ đạo. Ngày 5/11/2025, tàu Thần Châu 20, vốn ghép nối với trạm Thiên Cung từ hơn 6 tháng trước, được phát hiện có vết nứt nhỏ ở cửa sổ khoang tàu do va chạm với rác vũ trụ. Nhằm đảm bảo an toàn, phi hành đoàn của tàu đợi thêm 9 ngày, sau đó "hồi hương" bằng phương tiện khác - tàu Thần Châu 21, cập bến trạm Thiên Cung ngày 31/10/2025. Phi hành đoàn Thần Châu 20 ở trên quỹ đạo 204 ngày, lập kỷ lục mới về nhiệm vụ đơn lẻ dài nhất lịch sử du hành vũ trụ có phi hành đoàn của Trung Quốc.

Sau khi nhường tàu, phi hành đoàn Thần Châu 21 rơi vào tình cảnh bấp bênh vì không còn phương tiện để bay về nếu sự cố xảy ra trên trạm. May mắn là họ không phải đợi lâu. Ngày 25/11, Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 22 không người lái lên Thiên Cung để làm "xuồng cứu sinh", đồng thời đưa họ trở về khi hoàn thành nhiệm vụ vào năm sau.

Năm 2025, hoạt động thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc cũng có bước tiến đáng chú ý với việc phóng tàu thăm dò Thiên Vấn 2 vào ngày 29/5, thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu vật tiểu hành tinh đầu tiên của nước này. Thiên Vấn 2 có hai mục tiêu. Đầu tiên là thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh 2016 HO3 hay Kamo'oalewa, thiên thể nhiều khả năng là một mảnh vỡ từ Mặt Trăng, trở thành "vệ tinh giả" gần Trái Đất. Bay xung quanh và hạ cánh trên thiên thể nhỏ như vậy rất phức tạp, khiến nhiệm vụ này vừa thú vị vừa rủi ro. Sau khi mang mẫu vật về Trái Đất năm 2027, con tàu sẽ tiếp tục bay đến nghiên cứu 311P/Pan-STARRS, tiểu hành tinh có đuôi bụi giống sao chổi.

Hoạt động phóng tên lửa vũ trụ thương mại của đất nước tỷ dân cũng phát triển hơn trong năm qua. CASC vẫn đóng vai trò then chốt với 73 vụ phóng, phần còn lại được thực hiện bởi hai công ty thuộc sở hữu nhà nước Expace và CAS Space, cùng các nhà cung cấp dịch vụ phóng thương mại Galactic Energy, Landspace, iSpace, Orienspace.

Ba tên lửa mới ra mắt năm ngoái gồm Trường Chinh 8A, hiện đã bay 8 lần, Zhuque-3 của Landspace và Trường Chinh 12A. Zhuque-3 và Trường Chinh 12A đánh dấu hai nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc nhằm thu hồi tầng đẩy và tái sử dụng. Dù việc thu hồi thất bại, cả hai tầng trên của chúng vẫn lên tới quỹ đạo thành công.

Năm 2026, Trung Quốc dự định tiến hành hàng loạt thử nghiệm cho chương trình đổ bộ Mặt Trăng có phi hành đoàn. Trong khi đó, tàu Hằng Nga 7 sẽ bay đến cực nam Mặt Trăng để tìm kiếm bằng chứng về băng nước. Một số mẫu tên lửa mới cũng dự kiến thực hiện những chuyến bay đầu tiên và thử nghiệm thu hồi tầng đẩy.

