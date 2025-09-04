Trung Quốc triển khai turbine gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới có công suất 26 MW, đủ để cung cấp điện cho 55.000 hộ gia đình.

Turbine 26 MW được lắp đặt tại cơ sở thử nghiệm ngoài khơi Phúc Kiến. Ảnh: Đông Phương

Theo Interesting Engineering, công ty Điện khí Đông Phương của Trung Quốc lắp đặt turbine gió ngoài khơi 26 MW, vượt qua mẫu turbine 21,5 MW công ty Siemens Gamesa tại Đan Mạch để giành danh hiệu turbine mạnh nhất thế giới. Đông Phương thông báo nguyên mẫu turbine được đặt tại một cơ sở thử nghiệm và chứng nhận ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến.

Mẫu turbine mới bao gồm hơn 30.000 bộ phận khác nhau. Cỗ máy lớn nhất toàn cầu cả về công suất và kích thước, có đường kính cánh rotor hơn 310 m và chiều cao trục là 185 m. Mỗi cánh rotor có chiều dài 153 m. Đây là thân trục turbine gió nặng nhất thế giới (500 tấn). Thân trục của turbine gió và 3 cánh rotor khổng lồ được chuyển đến cơ sở thử nghiệm vào đầu tháng 8/2025. Turbine gió được lắp đặt hoàn chỉnh sau 4 tuần.

Được thiết kế cho khu vực ngoài khơi có tốc độ gió từ 8 m/s trở lên, turbine có thể sản xuất 100 gigawatt-giờ điện hàng năm với sức gió trung bình 10 m/s. Sản lượng này đủ để cung cấp điện cho 55.000 hộ gia đình, giảm tiêu thụ 30.000 tấn than đá và giảm phát thải carbon dioxide 80.000 tấn. Hệ thống được thiết kế để chịu được gió mạnh tới 200 km/h.

Theo Heise, nguyên mẫu turbine gió 26 MW đang được thử nghiệm, bao gồm thử nghiệm nhằm phát hiện dấu hiệu mỏi. Trước đây, chỉ các bộ phận riêng lẻ như cánh rotor trải qua thử nghiệm tĩnh. Hiện nay, tất cả bộ phận phải hoạt động cùng lúc trong thực tế để chứng minh chúng có thể chịu được sử dụng liên tiếp.

Việc lắp đặt turbine 26 MW cho thấy Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh trên thị trường điện gió ngoài khơi. Năm nay, Trung Quốc dự kiến lắp đặt gần 75% turbine gió ngoài khơi mới trên thế giới. Lợi thế của nước này nằm ở chuỗi cung ứng tích hợp, hỗ trợ tài chính và chính sách của chính phủ, cải tiến công nghệ nhanh chóng. Ngược lại, các dự án tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản bị chậm dưới áp lực của chi phí cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và trợ cấp giảm dần.

Các nhà sản xuất turbine lớn nhất của Trung Quốc bao gồm Đông Phương, Goldwind và Ming Yang Smart Energy, đang mở rộng ra thị trường nước ngoài. Một số tỉnh như Quảng Đông đặt mục tiêu tham vọng, hướng tới 17 GW gió ngoài khơi vào năm 2025, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ngoài Trung Quốc. Đối với Đông Phương, turbine 26 MW là biểu tượng cho xu hướng phát triển những cỗ máy lớn và mạnh hơn, có thể thu được gió mạnh hơn ngoài khơi xa, giảm chi phí và thúc đẩy giới hạn công nghệ.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Heise, Energetica)