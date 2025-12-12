Trung Quốc kích hoạt mạng lưới điện toán AI trải dài 2.000 km

Mạng lưới mới giúp kết nối các trung tâm điện toán vốn cách xa nhau, cho phép chúng cùng hoạt động hiệu quả như một máy tính khổng lồ.

Mang tên Cơ sở thử nghiệm mạng lưới tương lai (FNTF), đây nhiều khả năng là mạng lưới điện toán phân tán AI lớn nhất thế giới, kết nối các trung tâm dữ liệu trong phạm vi hơn 2.000 km thông qua mạng quang tốc độ cao. Sau khi liên kết, các trung tâm có thể vận hành với hiệu suất đạt tới 98% so với một trung tâm khổng lồ duy nhất.

Minh họa trung tâm dữ liệu. Ảnh: Bloom Energy

FNTF được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lực điện toán quốc gia của Trung Quốc. Theo Liu Yunjie, Giám đốc dự án kiêm thành viên Viện hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc (CAE), mạng lưới có ý nghĩa lớn với những tình huống đòi hỏi cao về thời gian thực như đào tạo mô hình AI quy mô lớn, chăm sóc y tế từ xa và Internet công nghiệp.

"Huấn luyện một mô hình lớn với hàng trăm tỷ tham số thường cần hơn 500.000 vòng lặp. Trên mạng lưới của chúng tôi, mỗi vòng lặp chỉ mất khoảng 16 giây. Nếu không đạt khả năng này, mỗi vòng lặp sẽ lâu hơn 20 giây, có thể khiến toàn bộ chu kỳ huấn luyện kéo dài thêm vài tháng", Liu giải thích với Science and Technology Daily của Trung Quốc.

FNTF được đề xuất lần đầu trong "Kế hoạch trung và dài hạn về xây dựng hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia" của Trung Quốc năm 2013. Hiện nay, mạng lưới trải rộng 40 thành phố với đường truyền dẫn quang học dài hơn 55.000 km - đủ để quấn quanh xích đạo 1,5 lần. Hoạt động liên tục 24/7, nền tảng có thể hỗ trợ đồng thời 128 mạng không đồng nhất và chạy song song 4.096 thử nghiệm dịch vụ với thông lượng cao, độ tin cậy cao và khả năng truyền dẫn ổn định.

Dù hứa hẹn mang lợi ích đáng kể, FNTF vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Interesting Engineering nhận định, việc duy trì hiệu quả cao trên khoảng cách rộng như vậy đòi hỏi mạng phải cực kỳ ổn định. Thêm vào đó, nhu cầu năng lượng để vận hành nhiều trung tâm kết nối với nhau có thể rất lớn.

Thu Thảo (Theo Science and Technology Daily, Interesting Engineering)