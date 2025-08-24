Trung Quốc kích hoạt hệ thống khẩn cấp ứng phó bão Kajiki

Giới chức Trung Quốc kích hoạt hệ thống khẩn cấp ứng phó mưa lũ ở tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, khi bão Kajiki sắp ảnh hưởng khu vực.

Bộ Ứng phó Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc ngày 23/8 kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp IV để đối phó với bão Kajiki. Bão Kajiki đang ở trên Biển Đông và dự báo gây mưa to, gió lớn tại hai tỉnh miền nam Trung Quốc là Quảng Đông và Hải Nam từ hôm nay.

Cấp IV là cấp thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp của Trung Quốc. Nguy hiểm nhất là cấp I màu đỏ, tiếp đó là cam, vàng và xanh dương.

Tàu thuyền trở về cầu cảng ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 23/8 để tránh bão Kajiki. Ảnh: AFP

Giới chức Hải Nam tối qua nâng mức cảnh báo lên Cấp II. Sân bay Quốc tế Phượng Hoàng ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam đã thông báo tạm dừng hoạt động từ 10h ngày 24/8.

Theo cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn kèm gió mạnh được dự báo quét qua bán đảo Lôi Châu và khu vực ven biển các thành phố Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn trong ngày 24-25/8.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Kajiki đã tăng lên cấp 11 vào chiều tối 23/8, dự kiến tối 24/8 có thể đạt cấp 13, gây gió mạnh và mưa to cho đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h.

Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Rủi ro cấp ba đối với phía tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế.

Dự báo hướng đi vùng ảnh hưởng bão Kajiki, tối 24/8. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến trưa 25/6, bão đổ bộ khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sau đó đi sâu vào Trung Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ càng tăng cường độ khi đến gần đất liền, nếu như khi ở gần đặc khu Hoàng Sa là 108 km/h thì sẽ đạt cực đại 144 km/h. Đài Hong Kong đưa ra nhận định tương tự về cường độ và cho rằng tâm bão sẽ vào Nghệ An - Hà Tĩnh.

Như Tâm (Theo Xinhua, China Daily)