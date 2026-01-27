Trung Quốc khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản dịp Tết

Trung Quốc nêu lý do "các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng" khi khuyến cáo công dân không nên đến Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán.

"An ninh công cộng ở Nhật Bản gần đây đã xấu đi, với nhiều sự việc bất hợp pháp và các hành vi phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc. Công dân Trung Quốc tại Nhật Bản đang đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng", Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông báo hôm 26/1.

Khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đưa thông tin loạt trận động đất đã xảy ra ở một số khu vực tại Nhật Bản và gây thương vong.

Khách du lịch Trung Quốc từng chiếm một phần tư tổng số khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản, với gần 7,5 triệu người đến từ Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2025, theo số liệu từ chính phủ Nhật Bản.

Lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm 45% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 330.000 người, do hậu quả từ leo thang căng thẳng trong quan hệ song phương.

Quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Thủ tướng Nhật Bản đến nay vẫn từ chối rút lại phát biểu.

