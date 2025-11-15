Trung Quốc khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản

Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên tới Nhật Bản, sau khi hai nước căng thẳng vì phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi xoay quanh vấn đề Đài Loan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản ngày 14/11 chỉ trích Tokyo gần đây đưa ra "những phát ngôn khiêu khích trắng trợn" về vấn đề Đài Loan, gây tổn hại nghiêm trọng đến bầu không khí giao lưu nhân dân.

"Tình hình này đặt ra những rủi ro đáng kể đối với an toàn cá nhân và tính mạng của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản", bài đăng cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản "nghiêm túc nhắc nhở công dân tránh đến Nhật Bản trong tương lai gần".

Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/11. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Thủ tướng Takaichi và triệu đại sứ Nhật Bản để bày tỏ phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả phát biểu của bà Takaichi "vô cùng sai trái và cực kỳ nguy hiểm", là "hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật và gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý của người dân Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tokyo "ngay lập tức tự chấn chỉnh" và cảnh báo bất kỳ hành vi can thiệp quân sự nào của Nhật Bản vào eo biển Đài Loan đều sẽ bị coi là "hành động gây hấn" và Trung Quốc sẽ đáp trả.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng tuyên bố đã triệu đại sứ Trung Quốc liên quan một bài đăng trên mạng xã hội "không phù hợp" và bài đăng này đã bị gỡ bỏ.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo AFP)