Trung Quốc 'không chấp nhận' phát biểu hạ nhiệt của Thủ tướng Nhật

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật sau phát biểu hạ nhiệt căng thẳng, tiếp tục yêu cầu bà rút lại tuyên bố trước đó về vấn đề Đài Loan.

"Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn vòng vo khi tuyên bố lập trường của Nhật Bản không thay đổi. Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận điều này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 4/12.

"Thái độ của Trung Quốc rất rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản nghiêm túc xem xét lại suy nghĩ và sửa chữa sai lầm, đồng thời rút lại những phát biểu sai trái của Thủ tướng Takaichi", ông Lâm nêu thêm.

Phát ngôn viên Lâm Kiếm tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 4/12. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bà Takaichi hôm 3/12 dường như cố gắng xoa dịu căng thẳng kéo dài nhiều tuần với Trung Quốc khi nói rằng lập trường cơ bản của chính phủ Nhật đối với đảo Đài Loan vẫn giữ nguyên như trong Tuyên bố chung Nhật - Trung năm 1972 và chưa có thay đổi nào.

Trong văn kiện đó, Bắc Kinh "tái khẳng định Đài Loan là bộ phận không thể tách rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc" và Tokyo "hoàn toàn hiểu rõ, tôn trọng lập trường này".

Tuy nhiên, bà không đề cập nội dung tuyên bố chung, cũng không rút lại phát biểu hôm 7/11 rằng một cuộc tấn công vào đảo Đài Loan có thể cấu thành "tình huống đe dọa sống còn" với Nhật Bản và buộc nước này hành động quân sự.

Người phát ngôn Lâm Kiếm cũng hối thúc Thủ tướng Takaichi công khai "trình bày chính xác và đầy đủ" những nội dung đã được nêu trong tuyên bố chung năm 1972, văn kiện đưa đến bình thường hóa quan hệ Trung - Nhật. "Tại sao Nhật Bản lại né tránh nêu rõ cam kết mà họ đã đưa ra và nghĩa vụ pháp lý của họ. Logic và toan tính đằng sau việc này là gì?", ông nói.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Giới lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản, điều cũng được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Bà Takaichi là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên kể từ Thế chiến II công khai liên hệ tình huống khẩn cấp ở Đài Loan với khả năng triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Phát biểu của bà đẩy quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Các nhà quan sát tại Bắc Kinh cho rằng phát biểu mới nhất của Thủ tướng Takaichi sẽ không thể tạo ra lối thoát cho tranh cãi ngoại giao hiện nay, nhưng cho thấy xu hướng dịu giọng và đánh dấu trở lại với chính sách mơ hồ chiến lược.

