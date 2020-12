Trung Quốc khởi động 'mặt trời nhân tạo'

Trung Quốc lần đầu cung cấp thành công năng lượng cho lò phản ứng "mặt trời nhân tạo", đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực nghiên cứu điện hạt nhân.

"Phát triển năng lượng tổng hợp hạt nhân không chỉ là cách giải quyết nhu cầu năng lượng của Trung Quốc mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển bền vững của năng lượng và nền kinh tế quốc gia trong tương lai", People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết hôm nay.

Lò phản ứng HL-2M Tokamak là thiết bị nghiên cứu thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân tiên tiến và lớn nhất Trung Quốc. Các nhà khoa học hy vọng thiết bị này có thể tạo ra một nguồn năng lượng sạch mạnh mẽ.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị tổng hợp hạt nhân HL-2M tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: AFP.

Lò phản ứng, được hoàn thành vào cuối năm ngoái và đặt ở tỉnh Tứ Xuyên, thường được gọi là "mặt trời nhân tạo" do sức nóng khổng lồ cũng như năng lượng mà nó tạo ra. Theo People's Daily, thiết bị này có thể đạt nhiệt độ trên 150 triệu độ C, nóng hơn khoảng 10 lần so với lõi mặt trời.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ dự định sử dụng thiết bị này với sự hợp tác của các nhà khoa học làm việc cho dự án Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER). Đây là dự án nghiên cứu tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới có trụ sở tại Pháp, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân (nhiệt hạch) được coi là "Chén thánh" của lĩnh vực năng lượng và là hiện tượng cung cấp năng lượng cho mặt trời. Phản ứng này hợp nhất các hạt nhân của nguyên tử để giải phóng lượng lớn năng lượng, ngược với quá trình phân hạch được ứng dụng trong vũ khí và nhà máy điện hạt nhân.

Không giống như quá trình phân hạch, phản ứng nhiệt hạch không thải ra khí nhà kính và ít nguy cơ gây tai nạn hay mất cắp vật liệu. Tuy nhiên, kích hoạt phản ứng nhiệt hạch vô cùng khó khăn và tốn kém, với tổng chi phí của ITER ước tính là 22,5 tỷ USD.

Ngọc Ánh (Theo AFP)