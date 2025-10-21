Trung Quốc khởi động kỳ họp quyết định tầm nhìn phát triển mới

Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị, tập trung bàn luận về Kế hoạch 5 năm 2026-2030 giữa biến động quốc tế.

Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã khai mạc ngày 20/10 tại thủ đô Bắc Kinh. Trong bài phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đại diện Bộ Chính trị "giải thích cặn kẽ các dự thảo đề xuất" Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia, theo Xinhua.

Hội nghị Trung ương 4 diễn ra trong khách sạn Tĩnh Tây phía tây thủ đô Trung Quốc, do Quân ủy Trung ương quản lý và được canh phòng nghiêm ngặt. Khoảng 200 ủy viên chính thức và 170 ủy viên dự khuyết trung ương đảng tham dự, đại diện cho giới lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao.

Theo thông lệ, nội dung họp được giữ kín cho tới khi bế mạc, dự kiến ngày 23/10. Thông cáo chính thức sẽ công bố những định hướng chính của Kế hoạch 5 năm. Những chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng GDP, đầu tư hay ngành nghề mũi nhọn có thể chỉ được công bố tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 3/2026.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 30/9. Ảnh: AFP

Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quyết định đối với định hướng chính trị và kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nửa sau thập kỷ này. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức về tăng trưởng chậm, sức ép thương mại và cạnh tranh quốc tế gay gắt về công nghệ.

Loạt đòn thuế quan cùng các biện pháp "ăn miếng trả miếng" khác giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạo ra những hệ lụy khó lường đối với nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 14/10 công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, ước tính tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm xuống 3,2% vào năm 2025, từ mức 3,3% của năm ngoái. Tăng trưởng được dự báo tiếp tục giảm còn 3,1% vào năm 2026.

Bất chấp sức ép bên ngoài và các thách thức nội tại, số liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy GDP tăng 5,2% trong 9 tháng đầu năm 2025, thể hiện đà phục hồi vững chắc.

Trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm thứ 14, Trung Quốc đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tiếp tục là "động lực phát triển lớn nhất thế giới".

"Sự kiện được trông chờ từ rất lâu này đang thu hút nhiều quan tâm, không chỉ vì kế hoạch 5 năm tiếp theo sẽ gánh vác trọng trách phi thường là đưa đất nước về cơ bản đạt mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trước năm 2035, mà còn hướng đến tạo ra ổn định và sự minh định trong thế giới đầy biến động", Global Times bình luận.

Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh phân luồng giao thông gần địa điểm tổ chức Hội nghị trung ương 4 của Trung Quốc ngày 20/10. Ảnh: AFP

Giới phân tích nhận định kế hoạch lần này sẽ tiếp tục tập trung vào các khái niệm "phát triển chất lượng cao" và "nuôi dưỡng lực lượng sản xuất mới có chất lượng phù hợp với điều kiện nội tại", đã được nhắc đến trong phiên họp ngày 29/9 của Bộ Chính trị Trung Quốc.

Phiên họp tháng 9 cũng đề cập định hướng tiếp tục thúc đẩy cải cách toàn diện và mở cửa ở cấp độ cao hơn.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 3 hồi tháng 7/2024 đã thông qua hơn 300 biện pháp cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, với lộ trình đi vào hiệu lực trong giai đoạn 2026-2030. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ "duy trì động lực và sinh khí xã hội để xây dựng hiện đại hóa tại Trung Quốc", theo Xinhua.

"Với bối cảnh mới và nhiệm vụ mới, việc kiên trì cải cách sâu rộng và thúc đẩy mở cửa cấp cao là yếu tố cần thiết để đạt mục tiêu phát triển xã hội kinh tế chất lượng cao trong khuôn khổ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa Trung Quốc", chuyên gia kinh tế Wan Zhe, Trường Vành đai và Con đường thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, bình luận.

Thanh Danh (Theo Xinhua, Global Times, AP)