Trung Quốc khánh thành cầu dây văng dài nhất thế giới

Cầu dây văng dài 10,3 km nối liền hai thành phố ở tỉnh Giang Tô có thiết kế bất đối xứng độc đáo.

Cầu dây văng Thường Thái Dương Tử thông xe hôm 11/9. Ảnh: Xinhua

Cầu dây văng dài nhất thế giới thông xe tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc hôm 11/9, nối giữa hai thành phố Thường Châu và Thái Châu, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 1 giờ xuống chỉ còn 20 phút. Cầu Thường Thái Dương Tử dài 10,3 km với nhịp chính dài 1.208 m. Đây là cây cầu đầu tiên trên sông tích hợp cả đường cao tốc, đường bộ thông thường và đường sắt liên thành phố trên cùng một cấu trúc.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết cây cầu được hoàn thành sau 6 năm xây dựng với nhiều kỹ thuật tiên tiến, giúp thúc đẩy tăng trưởng khu vực và thắt chặt quan hệ trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Dương Tử.

Một trong những điểm đặc trưng của cây cầu là sàn dưới bất đối xứng với đường sắt tốc độ 200 km/h ở một bên và đường bộ thông thường ở bên kia, đánh dấu lần đầu tiên bố trí giao thông song song được sử dụng trong một cây cầu nhịp lớn. Qin Shunquan, giám đốc khoa học của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và nhà thiết kế chính của cây cầu, từng mô tả thách thức kỹ thuật này vào tháng 3/2025 trên kênh CCTV.

Do hệ thống đường sắt thường nặng gấp 3 lần so với đường bộ, phần lớn thiết kế cầu đều duy trì cân bằng bằng cách đặt đường sắt ở trung tâm với các làn đường bộ tách riêng ở hai bên và giao thông di chuyển theo hướng ngược nhau. Tuy nhiên, theo Qin, cách bố trí như vậy tạo ra bất tiện lớn. Để nối lại mạng lưới đường trong thành phố, các làn đường phải đi vòng, luồn dưới đường sắt và sau đó nhập lại, gây lãng phí diện tích đất đô thị. Nếu các làn đường tách riêng, xe cứu hộ không thể đi qua nếu cần đến nơi xảy ra tai nạn.

Để giữ cân bằng cho thiết kế bất đối xứng, Qin và cộng sự điều chỉnh độ căng cáp ở phía đường sắt của cầu nhằm duy trì độ bằng phẳng của sàn. Nhưng cách giải quyết đó làm xê dịch cấu trúc về phía nhẹ hơn, dẫn đến lệch đường trung tâm. Họ khắc phục vấn đề bằng cách hiệu chỉnh hình dạng của từng đoạn cầu đúc sẵn trong quá trình sản xuất, sau đó để sàn thẳng tự nhiên khi lắp ráp.

Lãnh đạo dự án Zhong Aixiu ở Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc chia sẻ những thách thức của cây cầu thúc đẩy đội ngũ kỹ sư phát minh công cụ riêng. Họ phát triển một cần cẩu tháp dẫn đường bằng vệ tinh để nâng vật liệu chính xác lên tháp cầu. Các kỹ sư cũng chế tạo cần cẩu dầm ngang di chuyển trên ray lớn nhất thế giới để lăn dọc nhịp cầu và đặt những đoạn lớn vào vị trí với độ chính xác đến từng milimet.

Li Zhen, quản lý tại chỗ của dự án thuộc Sở giao thông vận tải Giang Tô, giới thiệu một số đặc điểm độc đáo, bao gồm nền móng được thiết kế để chịu dòng chảy mạnh của sông Dương Tử. Theo Li, những yếu tố "độc nhất vô nhị" khác gồm các tháp hình kim cương của cầu làm bằng thép và bê tông để tăng độ ổn định và bộ khớp linh hoạt có thể điều chỉnh theo thay đổi nhiệt độ.

Cầu dây văng có sàn chính được đỡ bởi nhiều dây cáp nối tới một hoặc nhiều tháp chịu tải. Kỷ lục trước đó thuộc về cầu Russky dài 3,1 km ở Vladivostok, Nga, với nhịp chính dài 1.104 m, nối đảo Russky với bán đảo đất liền. Theo CCTV, có khoảng 150 cây cầu dọc theo đoạn chính dài 3.000 km của sông Dương Tử. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng số lượng lên 240 vào năm 2035, tức trung bình cứ hơn chục kilomet có một cây cầu.

An Khang (Theo SCMP, Newsbyte)