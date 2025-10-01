Trung Quốc khai trương tuyến vận tải container xuyên Bắc Cực

Tuyến vận tải container xuyên Bắc Cực đầu tiên giữa Trung Quốc và châu Âu đã khởi hành từ cảng Ninh Ba - Chu San (Chiết Giang) hôm 22/9.

Tàu Istanbul Bridge rời cảng với điểm đến là cảng Felixstowe (Anh), đánh dấu sự ra mắt của tuyến China-Europe Arctic Express - tuyến vận tải container qua Bắc Cực đầu tiên trên thế giới.

Theo Tập đoàn Cảng Chiết Giang, tuyến đường này được thiết kế chủ yếu cho thương mại điện tử xuyên biên giới và hàng hóa giá trị cao, là bước tiến quan trọng trong sáng kiến Vành đai - Con đường, góp phần thúc đẩy "Con đường Tơ lụa vùng Cực".

Tàu Istanbul Bridge, treo cờ Liberia, được đóng năm 2000 và thuộc sở hữu của Neom Holding (đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh).

China-Europe Arctic Express sử dụng tuyến đường biển phía Bắc (Northern Sea Route - NSR) để tới thẳng châu Âu, lập kỷ lục mới về thời gian vận chuyển. Hành trình một chiều từ Ninh Ba - Chu San đến Felixstowe chỉ mất 18 ngày, nhanh hơn 8 ngày so với kỷ lục trước đó vào cuối năm 2024 (26 ngày từ Ninh Ba - Chu San đến Wilhelmshaven, Đức).

So với các tuyến truyền thống qua kênh đào Suez, tuyến mới giúp rút ngắn thời gian tới 22 ngày và cắt giảm khoảng 50% lượng khí thải carbon trên mỗi hành trình.

Tuy nhiên, việc khai thác tuyến NSR vẫn gây tranh cãi do lo ngại tác động môi trường đến hệ sinh thái Bắc Cực vốn mong manh, cũng như những rủi ro về an toàn hàng hải trong khu vực biệt lập, thiếu lực lượng hỗ trợ cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Theo Trung tâm Hậu cần Bắc Cực (CHNL), trong nửa đầu mùa hàng hải hè - thu năm nay, tính đến cuối tháng 8, đã có 52 chuyến tàu đi qua NSR.

Năm 2018, Trung Quốc công bố Chính sách Bắc Cực, khẳng định mong muốn hợp tác với các bên để xây dựng "Con đường Tơ lụa vùng Cực" thông qua việc phát triển và khai thác tuyến hàng hải tại khu vực này.

"Tuyến vận tải nhanh qua Bắc Cực là một thực tiễn quan trọng, giúp mở rộng kết quả hợp tác giữa Trung Quốc với các đối tác trong lĩnh vực Bắc Cực vào hệ thống logistics toàn cầu," đại diện Tập đoàn Cảng Chiết Giang cho biết.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)