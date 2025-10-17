Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng hàng đầu quân đội

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hai tướng lĩnh cấp cao đã bị khai trừ đảng, tước quân tịch vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương hôm nay cho biết Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa nằm trong số 9 quan chức quân sự bị khai trừ khỏi đảng và tước quân tịch vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng liên quan đến chức vụ với số tiền cực lớn".

Quân ủy Trung ương Trung Quốc gồm 6 ủy viên, trong đó ông Tập Cận Bình là chủ tịch. Cụm từ "vi phạm kỷ luật và pháp luật" thường được giới chức Trung Quốc sử dụng trong các vụ án tham nhũng.

Ông Hà Vệ Đông (trái) và ông Miêu Hoa. Ảnh: CNA

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh những hành động vi phạm của họ "có tính chất nghiêm trọng với hậu quả cực kỳ tai hại". Các vụ án đã được chuyển đến cơ quan kiểm sát quân sự để xem xét và truy tố theo quy định pháp luật.

Thông báo được đưa ra vài ngày trước khi Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ tư tại thủ đô Bắc Kinh. Nhiều quyết định về nhân sự dự kiến được công bố tại sự kiện này.

Tướng Hà Vệ Đông, 68 tuổi, giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và là một trong hai Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, vị trí quyền lực thứ ba của quân đội Trung Quốc và được coi là cộng sự thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3, nhưng giới chức Trung Quốc trước đây chưa từng công bố thông tin về cuộc điều tra nhằm vào ông.

Đô đốc Miêu Hoa, 69 tuổi, công tác nhiều năm tại đơn vị ở tỉnh Phúc Kiến, trước khi được chuyển đến quân khu Lan Châu năm 2010 làm sĩ quan chính trị. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị và ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tháng 12/2014, Miêu Hoa được bổ nhiệm làm Chính ủy Hải quân Trung Quốc, một năm sau trở thành đô đốc trẻ nhất của nước này. Ông bị đưa vào diện điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" hồi tháng 11/2024, sau đó bị khai trừ khỏi Quân ủy Trung ương hồi tháng 6.

Vũ Hoàng (Theo Global Times, AFP)