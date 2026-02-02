Trung Quốc kêu gọi loại bỏ 'chuột béo' gặm nhấm ngân sách quân sự

Báo quân đội Trung Quốc gọi các sĩ quan tham nhũng ngân sách quân sự là "chuột béo" cần bị trừng phạt, vài ngày sau vụ hai tướng lĩnh hàng đầu bị điều tra.

"Cần mạnh tay trấn áp nạn tham nhũng làm suy yếu quá trình xây dựng năng lực chiến đấu, điều tra kỹ lưỡng và loại bỏ triệt để 'những con chuột béo' tham ô ngân sách quân đội", Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 30/1 đăng bài kêu gọi của trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc phòng.

Bài viết cho rằng giới chức Trung Quốc nên ưu tiên xử lý những trường hợp "lợi ích chính trị và thương mại đan xen", siết chặt kỷ luật trong các lĩnh vực chồng lấn giữa quân đội với chính quyền địa phương.

Đại học Quốc phòng là học viện quân sự hàng đầu của Trung Quốc và chịu sự giám sát trực tiếp của Quân ủy Trung ương, trong khi PLA Daily là tờ báo có nhiều độc giả là các sĩ quan, học viên và các nhà nghiên cứu quân sự.

Binh sĩ quân đội Trung Quốc tổng duyệt cho sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Thế chiến II kết thúc tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025. Ảnh: Reuters

Bài xã luận trên trang nhất PLA Daily hôm 31/1 cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc không có "vùng cấm". Theo bài viết, quân đội Trung Quốc sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn thông qua những cuộc thanh lọc như vậy, dù chịu vài khó khăn, đau đớn ngắn hạn.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố rằng "quân đội càng quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng thì càng mạnh mẽ, trong sạch và hiệu quả hơn trong chiến đấu".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24/1 thông báo đang điều tra hai thành viên Quân ủy Trung ương là Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

Ông Trương và ông Lưu bị cáo buộc dù đảm nhận chức vụ cao, đã "phản bội nghiêm trọng lòng tin" của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương. Hai người cũng bị cáo buộc "chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ tịch Quân ủy Trung ương".

Ngọc Ánh (Theo Straits Times, PLA Daily)