Trung Quốc kêu gọi kết hôn, sinh con 'ở độ tuổi phù hợp'

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến khích người dân kết hôn và sinh con "ở độ tuổi phù hợp", khi dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm.

Yu Xuejun, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), hôm nay nói rằng có những thay đổi đang diễn ra trong quá trình phát triển nhân khẩu học của đất nước, bao gồm tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và chênh lệch dân số theo vùng. Theo ông Yu, đây là kết quả tự nhiên của sự phát triển kinh tế và xã hội ở một số giai đoạn nhất định, phản ánh quá trình thay đổi nhân khẩu học toàn cầu và xu hướng hiện đại hóa.

Quan chức này nhấn mạnh NHC sẽ tập trung nhiều nỗ lực hơn vào chủ trương khuyến khích kết hôn và sinh con "ở độ tuổi phù hợp". NHC cũng sẽ kêu gọi chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái giữa vợ chồng để thanh niên có "quan điểm tích cực về hôn nhân, sinh con và gia đình", hình thành văn hóa mới về hôn nhân và sinh con.

Một đám cưới tập thể ở thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 10/8. Ảnh: AFP

Theo luật pháp Trung Quốc, độ tuổi kết hôn đối với nam giới là từ 22 và nữ giới từ 20.

Động thái của NHC diễn ra trong bối cảnh dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp vào 2023 và tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều phụ nữ lựa chọn không sinh con vì chi phí nuôi dạy cao, không muốn kết hôn hay gián đoạn sự nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc, 7,68 triệu cặp kết hôn trong năm 2023, tăng 12,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc tăng trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, chuyên gia nhân khẩu học He Yafu cho rằng sự gia tăng này là do nhiều thanh niên phải hoãn đám cưới các năm trước đó vì đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều người chọn kết hôn vào năm 2023 để sinh con năm rồng 2024, vì người Trung Quốc quan niệm năm rồng tốt lành.

Dữ liệu của nhà nước cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân trong nửa đầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2013.

Huyền Lê (Theo Reuters, Global Times)