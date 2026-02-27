Trung Quốc kêu gọi công dân sơ tán 'sớm nhất có thể' khỏi Iran

Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Iran và sớm sơ tán khỏi quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran leo thang.

"Trước tình hình an ninh hiện nay tại Iran, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Iran khuyến cáo công dân Trung Quốc tạm thời không đến Iran. Những người đang ở Iran cần tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn và sớm rời khỏi quốc gia này", Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trên tài khoản WeChat hôm nay.

Theo cơ quan này, Iran gần đây đang đối mặt với nguy cơ an ninh từ bên ngoài gia tăng rõ rệt và nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi quốc gia Hồi giáo. Bắc Kinh sẽ hỗ trợ để công dân Trung Quốc di chuyển bằng các chuyến bay thương mại hoặc đường bộ.

Phi cơ hãng hàng không Varesh Airlines của Iran tại sân bay Mehrabad, phía tây thủ đô Tehran tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây liên tục leo thang, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần dọa có hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran thất bại. Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ Mỹ tại Trung Đông, trong đó có ở Israel, để đáp trả.

Mỹ hôm nay cho phép nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Israel vì lo ngại an ninh. Truyền thông Mỹ đưa tin Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên đại sứ quán, khuyên họ không hoảng loạn và ai muốn rời đi "thì nên làm ngay hôm nay".

Vòng đàm phán gần nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc ngày 26/2 tại Geneva, Thụy Sĩ, nhưng không có đột phá. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm nay kêu gọi Mỹ từ bỏ "những đòi hỏi thái quá" để hai bên có thể đạt thỏa thuận. Ông không nêu cụ thể phía Washington đưa ra yêu cầu gì.

Vị trí các chiến hạm và căn cứ Mỹ ở Trung Đông, với tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến vào khu vực. Đồ họa: Washington Post

Washington đang muốn mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân như kho tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về khả năng hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, không chấp nhận ngừng hoàn toàn làm giàu uranium và không thương lượng về tên lửa.

Tổng thống Trump ngày 25/2 cho rằng Iran "đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu cùng căn cứ Mỹ ở nước ngoài và đang nghiên cứu tên lửa có tầm bắn đến Mỹ". Iran nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa của nước này là nhằm tự vệ và nhấn mạnh chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Như Tâm (Theo Global Times, Reuters)