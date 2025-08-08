Trung Quốc, Italy thách thức giới hạn trong xây cầu

Trung Quốc và Italy đang bứt phá các giới hạn kỹ thuật khi xây cây cầu cao nhất và cầu treo dài nhất thế giới.

Chính phủ Italy ngày 6/8 phê duyệt dự án trị giá 15,6 tỷ USD để xây dựng cầu treo dài nhất thế giới, nối đảo Sicily với phần lãnh thổ chính. Theo thiết kế, cầu sẽ gồm hai tuyến đường sắt ở giữa và ba làn xe ở mỗi bên. Nhịp cầu dài 3,3 km, nằm giữa hai tháp cao 400 m, dự kiến hoàn thành vào năm 2032.

"Đây sẽ là cây cầu một nhịp dài nhất thế giới, đóng vai trò là động lực phát triển cho các khu vực nghèo khó ở hai đầu cầu, cụ thể là đảo Sicily và vùng Calabria ở miền nam đất nước", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Italy Matteo Salvini cho biết.

Chính phủ Italy cho hay cây cầu sẽ là công trình kỹ thuật tiên tiến nhất, có khả năng chịu được gió mạnh và động đất khi được xây dựng ở khu vực nằm trên hai mảng kiến tạo.

Hình ảnh thiết kế đồ họa của cầu nối đảo Sicily và phần lãnh thổ chính của Italy. Ảnh: WeBuild

Khi được hoàn thành, cây cầu này sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của cầu treo Canakkale ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 800 m.

"Hôm nay, Italy một lần nữa chứng minh có thể cùng nhau thực hiện dự án lớn mang tính chuyển đổi cho toàn bộ đất nước", Pietro Salini, giám đốc điều hành tập đoàn cơ sở hạ tầng WeBuild, cho hay.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang đẩy kỹ thuật xây cầu tới một giới hạn mới, khi xây dựng cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, tây nam nước này.

Cuối tuần qua, dầm thép cuối cùng của cây cầu được lắp đặt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong dự án. Theo People Daily, cầu Hoa Giang đã hoàn thiện hơn 98% và dự kiến khánh thành vào cuối tháng 9.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc, cây cầu sẽ đạt độ cao 625 m tính từ mặt cầu đến mặt sông Bắc Bàn, gần gấp đôi chiều cao Tháp Eiffel ở Pháp và sẽ là cây cầu cao nhất thế giới.

So sánh với cầu Brooklyn mang tính biểu tượng ở New York, Mỹ, cầu Hoa Giang cao hơn gấp 7 lần và được đánh giá là minh chứng cho tỷ lệ chưa từng thấy của kỹ thuật xây cầu hiện đại.

So sánh cầu Hoa Giang ở Trung Quốc và cầu Brooklyn ở Mỹ. Đồ họa: ABC News

Cả hai công trình này đều có chức năng rất quan trọng. Cầu treo của Italy được thiết kế để 6.000 ôtô đi qua mỗi giờ và 200 chuyến tàu đi qua mỗi ngày, giúp tăng cường khả năng kết nối đảo Sicily với phần còn lại của đất nước. Trong khi đó, cầu Hoa Giang đóng vai trò là điểm kết nối tuyến cao tốc quan trọng của Trung Quốc và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhảy bungee cao nhất thế giới để thu hút du khách.

Cả hai dự án đều phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật riêng. Cầu treo Italy phải đối mặt với nguy cơ động đất ở đường đứt gãy Messina, trong khi cầu Hoa Giang của Trung Quốc phải giải quyết những yêu cầu kỹ thuật khắt khe khi bắc qua một trong những hẻm núi sâu nhất thế giới.

Hai dự án này đều phản ánh xu hướng thúc đẩy các công trình cơ sở hạ tầng "vượt giới hạn" trên thế giới. Trong khi Italy đặt mục tiêu củng cố tuyến kết nối quan trọng với đảo Sicily, Trung Quốc đã và đang xây dựng những cây cầu cao nhất thế giới một cách có hệ thống.

Cầu Hoa Giang ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hồi tháng 1. Ảnh: VCG

Theo HighestBridges, trong số 50 cây cầu siêu cao trên thế giới, với độ cao từ 300 m trở lên, Trung Quốc đã chiếm tới 47 cầu. Tỉnh Quý Châu đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng hơn 1.000 cây cầu có độ cao từ 100 m trở lên, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Huyền Lê (Theo ABC News, AFP)