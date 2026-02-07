Trung Quốc hủy án tử hình với một công dân Canada

Trung Quốc hủy án tử hình đối với công dân Canada Schellenberg, người bị kết tội buôn bán ma túy, sau khi mối quan hệ hai nước được cải thiện.

Quan chức Canada ngày 6/2 cho biết Robert Lloyd Schellenberg, người bị Trung Quốc kết án tử hình hồi năm 2019 vì tội buôn bán ma túy, đã được xóa mức án cao nhất. Luật sư của Schellenberg, Zhang Dongshuo, hôm nay xác nhận Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố quyết định này.

Schellenberg, bị giam tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc từ năm 2014, sẽ được Tòa án Nhân dân cấp cao Liêu Ninh xét xử lại, luật sư Zhang cho biết. Thời gian xử lại chưa được ấn định.

Ông Zhang đã gặp Schellenberg tại Đại Liên hôm 6/2. Ông mô tả tinh thần của Schellenberg ổn định.

Schellenberg bị bắt vì tội danh liên quan ma túy vào năm 2014, trước khi mối quan hệ Ottawa - Bắc Kinh xấu đi vào năm 2018 do giới chức Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, con gái người sáng lập Huawei, theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc trả đũa bằng cách bắt hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp.

Robert Lloyd Schellenberg (áo trắng) tại phiên tòa ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh năm 2019. Ảnh: AFP

Cũng trong năm 2018, tòa án trung cấp thành phố Đại Liên tuyên Schellenberg 15 năm tù và 23.000 USD tiền phạt cùng lệnh trục xuất sau khi thi hành bản án. Công dân Canada kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Liêu Ninh và tòa này yêu cầu tòa án thành phố Đại Liên xử lại, sau khi công tố viên cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ.

Tháng 1/2019, tòa án ở Đại Liên tuyên Schellenberg, 36 tuổi, án tử hình, cho rằng bản án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy là quá nhẹ. Theo tòa án, Schellenberg đóng vai trò chủ chốt trong đường dây vận chuyển ma túy đến Australia. Schellenberg phủ nhận hành vi sai phạm.

Quyết định mới của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ hai nước được cải thiện, sau chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Canada Mark Carney tháng trước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho Schellenberg và gia đình ông. Canada đã vận động xin khoan hồng trong trường hợp này, như chúng tôi vẫn làm đối với tất cả những công dân Canada bị kết án tử hình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada cho hay.

Cơ quan này không bình luận liệu các hoạt động ngoại giao trong chuyến thăm của ông Carney có tác động đến phán quyết của tòa án hay không, với lý do "đảm bảo quyền riêng tư".

Huyền Lê (Theo Guardian, SCMP, AFP)