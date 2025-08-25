Trung Quốc hợp luyện xuyên đêm cho lễ duyệt binh 3/9

Trung Quốc tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng trong đêm tại Quảng trường Thiên An Môn, trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật 3/9.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 25/8 đưa tin buổi hợp luyện diễn ra từ 17h ngày 23/8 đến 5h ngày 24/8 tại Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng, máy bay chiến đấu... diễn tập trong ánh đèn lung linh tại quảng trường rộng 440.000 m2 với chiều dài 880 m, rộng 500 m. Số người tham gia tổng duyệt chưa được công bố.

Đây là buổi hợp luyện lần thứ ba, cũng là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi cuộc duyệt binh diễn ra ngày 3/9. Cuộc tổng duyệt nhằm kiểm tra khả năng điều phối các khối và đội hình duyệt binh.

Trung Quốc tổng duyệt trước lễ diễu binh 3/9 Buổi tổng duyệt lần cuối của các khối duyệt binh Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 24/8. Video: CCTV

Trước đó, khoảng 22.000 người đã tham gia buổi hợp luyện lần một từ đêm 9/8 đến sáng sớm 10/8 và khoảng 40.000 người đã tham gia buổi sơ duyệt lần hai từ chiều 16/8 đến rạng sáng 17/8.

Lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9 dự kiến kéo dài 70 phút với 45 khối. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quân đội Trung Quốc sẽ ra mắt nhiều loại khí tài ở sự kiện, trong đó có vũ khí siêu vượt âm, xe tải với hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái, xe tăng thế hệ mới và máy bay cảnh báo sớm phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay.

"Toàn bộ vũ khí, khí tài trong cuộc duyệt binh này được lựa chọn từ các hệ thống nội địa trong biên chế, phần lớn lần đầu xuất hiện", Wu Zeke, phó chỉ huy cuộc duyệt binh, cho biết hôm nay.

Hồng Hạnh (Theo CCTV)