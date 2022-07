Trung Quốc họp khẩn với các ngân hàng khi người mua nhà từ chối trả nợ

Bắc Kinh họp khẩn cùng các nhà băng do lo ngại ngày càng nhiều người vay mua nhà ngừng trả nợ với các dự án bị đình trệ.

Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc đã gặp các cơ quan quản lý tài chính cùng nhiều ngân hàng lớn của nước này để thảo luận về vấn đề người mua nhà từ chối trả nợ. Giới chức Trung Quốc đang lo ngại thêm nhiều người vay mua nhà có hành động tương tự.

Theo nguồn tin này, giới chức đã yêu cầu các cơ quan giám sát địa phương và ngân hàng báo cáo tác động và liệt kê các dự án bất động sản bị ảnh hưởng trong khu vực quản lý của họ. Một số ngân hàng đã có kế hoạch thắt chặt tiêu chí cho vay tại các thành phố có rủi ro cao.

Tin tức về việc người mua nhà từ chối trả nợ ngân hàng đang lan nhanh những ngày gần đây, khiến cổ phiếu một số nhà băng Trung Quốc lao dốc và doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng. Điều này cũng gây lo ngại cuộc khủng hoảng bất động sản lan sang hệ thống tài chính và gây bất ổn xã hội.

Các ngân hàng vốn đã gặp rắc rối khi các hãng địa ốc thiếu thanh khoản, thì nay lại bị khách hàng từ chối trả nợ. Hôm nay, chỉ số đại diện cho nhóm ngân hàng Trung Quốc CSI 300 Bank tiếp tục giảm tới 3,3%.

Theo số liệu của China Real Estate Information, người mua nhà đã ngừng thanh toán các khoản vay tại ít nhất 100 dự án ở hơn 50 thành phố từ hôm 13/7. Như vậy, nếu so sánh với dữ liệu của Jefferies Financial Group, con số này tăng nhanh chóng so với chỉ 28 dự án ngày 11/7 và 58 dự án ngày 12/7.

Jefferies cho biết hiện chưa rõ số lượng người mua nhà không trả nợ, nhưng dư nợ bị từ chối thanh toán chiếm khoảng 1% tổng số tiền cho vay lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc. Nếu người mua nhà vỡ nợ, họ sẽ tạo ra khoản nợ xấu 388 tỷ nhân dân tệ, tương đương 58 tỷ USD.

Theo chuyên gia phân tích Shujin Chen tại Jefferies, giới chức Trung Quốc đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc nới lỏng các quy định cho vay để tạo điều kiện mua nhà trong lúc chờ dự án hoàn thành có thể tạo cơ hội cho nhiều hành vi vi phạm hơn. Mặt khác, ổn định xã hội vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh.

Nomura Holdings cho biết việc từ chối thanh toán các khoản vay bắt nguồn từ thực tế bất động sản ở Trung Quốc thường được bán trước khi chúng xây xong. Tuy nhiên, niềm tin về khả năng hoàn thành các dự án đang yếu đi khi mối lo về nguồn tiền của chủ đầu tư ngày càng tăng.

"Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tác động tài chính từ phong trào ngừng trả nợ vay mua nhà. Sự xuống cấp trên thị trường bất động sản Trung Quốc có thể ảnh hưởng xấu đến các tổ chức tài chính trong nước", các chuyến gia kinh tế của Nomura đánh giá.

Tú Anh (theo Bloomberg)