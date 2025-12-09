Trung Quốc hồi hương hơn 1.000 công dân liên quan ổ lừa đảo ở Myanmar

Trung Quốc đưa về nước 1.178 công dân liên quan lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, tăng cường phối hợp với các nước trấn áp loại tội phạm này.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 8/12 cho biết nhóm công dân bị bắt tại khu vực Myawaddy ở Myanmar, sau khi Myanmar tiến hành chiến dịch đột kích và phá dỡ nhiều ổ lừa đảo.

Bộ Công an Trung Quốc từ hôm 1/12 chỉ đạo cảnh sát tỉnh Giang Tây thực hiện các chuyến bay tới Mae Sot, Thái Lan, để đưa công dân về nước, với sự hỗ trợ của chính quyền Thái Lan. Cảnh sát Giang Tây cũng đang điều tra thêm về các trường hợp này.

Nhóm công dân Trung Quốc liên quan ổ lừa đảo Myanmar được đưa về nước. Ảnh: CCTV

Động thái diễn ra sau khi Trung Quốc họp cấp bộ trưởng với 5 nước ASEAN tháng trước, thảo luận về hành động chung chống lừa đảo viễn thông, lừa đảo trực tuyến. Các nước đã nhất trí tăng hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và triển khai chiến dịch chung để truy quét các ổ lừa đảo.

Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thực hiện chiến dịch chung từ ngày 20/2, bắt hàng loạt nghi phạm. Hơn 6.600 công dân Trung Quốc liên quan lừa đảo đã được đưa về nước.

Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 cảnh báo các băng đảng tội phạm Trung Quốc và Đông Nam Á đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Một số nhân viên tại các trung tâm lừa đảo tự nguyện tham gia, song số khác bị bán đến đây, bị tra tấn, giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt.

Ngọc Ánh (Theo Xinhua, Global Times)