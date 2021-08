Trung Quốc hoãn bỏ phiếu sửa đổi luật Hong Kong

Quốc hội Trung Quốc bất ngờ hoãn bỏ phiếu đưa dự luật chống trừng phạt vào Luật Cơ bản Hong Kong, khi nhiều doanh nghiệp lo ngại quy định này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPCSC) đã thông qua một số nghị quyết, nhưng không bỏ phiếu về nghị quyết đưa dự luật chống trừng phạt vào Phụ lục III của Luật Cơ bản, vốn được xem là tiểu hiến pháp của Hong Kong.

Tam Yiu-chung, đại biểu duy nhất của Hong Kong tại NPCSC, xác nhận thông tin trên, cho hay cơ quan này quyết định "hoãn bỏ phiếu và sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan". "Tôi tin điều này sẽ giúp dự luật chống trừng phạt nước ngoài hiệu quả hơn", Tam nói.

Các nguồn tin cho biết quyết định hoãn bỏ phiếu được đưa ra bởi chính quyền trung ương ở Bắc Kinh "hy vọng sẽ lắng nghe thêm quan điểm về vấn đề này".

Các nghị quyết khác đã được NPCSC thông qua gồm chính sách ba con, bổ nhiệm bộ trưởng giáo dục mới và tăng cường các quy định bảo mật dữ liệu cá nhân.

Cờ Trung Quốc bay phía trên quốc huy tại Đại lễ đường Nhân dân sau phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) ở Bắc Kinh tháng 5/2020. Ảnh: Reuters.

Từ khi xuất hiện thông tin luật chống trừng phạt có thể được áp dụng ở Hong Kong tháng trước, cộng đồng doanh nghiệp ở đặc khu đã bày tỏ nhiều lo ngại. Tam Yiu-chung đầu tuần này cho biết nghị quyết về sửa đổi Luật Cơ bản, được giới chức Bắc Kinh mô tả là "khẩn cấp và cần thiết", có thể sẽ được thông qua ngày 20/8.

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po cũng đã lên kế hoạch gặp gỡ các nghị sĩ để thảo luận về vấn đề này, nhưng các nguồn tin hôm qua tiết lộ cuộc thảo luận đã bị đình chỉ đột ngột.

Luật chống trừng phạt được Bắc Kinh thông qua hồi tháng 6, trao cho giới chức Trung Quốc quyền tịch thu tài sản từ các thực thể áp đặt biện pháp trừng phạt tài chính đối với nước này. Các doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm nếu họ từ chối giúp Bắc Kinh thực hiện biện pháp chống trừng phạt.

Bắc Kinh soạn thảo luật này để đáp lại một loạt các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt đối với quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong bị cáo buộc làm xói mòn các quyền tự do của thành phố sau khi ban hành luật an ninh quốc gia.

Các nghị sĩ Hong Kong trước đó cho biết trước lo ngại sâu sắc của các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố, giới chức đặc khu cần Bắc Kinh làm rõ hơn về dự luật chống trừng phạt, trước khi tham vấn với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và tài chính.

Theo Điều 18 Luật Cơ bản, các điều luật ở Trung Quốc đại lục không được áp dụng ở Hong Kong nếu không được đưa vào Phụ lục III của Luật Cơ bản. Các luật được liệt kê ở phụ lục này có thể được áp dụng tại đặc khu thông qua công bố hoặc qua cơ quan lập pháp Hong Kong.

Huyền Lê (Theo SCMP)